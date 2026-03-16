Русия глоби приложението Telegram

Причината е, че приложението не е премахнало забранено съдържание

Русия глоби с 35 милиона рубли (432 366 долара) приложението за съобщения Telegram за това, че не е премахнало забранено съдържание, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската информационна агенция Интерфакс. 

Руските власти неведнъж са обвинявали Telegram, едно от най-популярните приложения за публична и частна комуникация в Русия, че позволява да бъде използвано като платформа за разпространението на незаконно и екстремистко съдържание. 

Платформата отхвърля обвиненията, като твърди, че Москва се опитва да я ограничи, за да принуди хората да преминат към използването на новото подкрепяно от държавата конкурентно приложение, наречено Макс (MAX), предаде БТА.

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
