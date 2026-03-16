Оскарите в цифри: Колко струва звездната нощ през 2026 г.?

Победата в категория „Най-добър филм“ увеличава средните продажби на филма с около 7,8 милиона долара

Тази нощ в Лос Анджелис се раздадоха наградите „Оскар“ за 2026 година. Червеният килим блестеше под светлините на камерите, а Холивуд преживя най-голямата нощ в киноиндустрията за годината.

Провеждането на Оскарите струва на Академията за филмово изкуство и науки около 57 милиона долара, според анализ на WalletHub, цитиран от FirstPost. От поставянето на червения килим до пищния Governors Ball и световното излъчване на церемонията, организацията инвестира колосални ресурси, за да сътвори едно незабравимо преживяване.

Всяка пролет Dolby Theatre се превръща в сърцето на кино магията. Самото поставяне на червения килим изисква екип от 18 души, които работят над 600 часа. Сигурността е абсолютен приоритет: федерални и местни агенции следят социалните мрежи и разузнавателни източници, а SWAT отряди и снайперисти гарантират безопасността на гостите - за около 250 000 долара.

Дори най-дребните детайли са на висока цена. Златните статуетки, които големите победители държат в ръце, са покрити с 24-каратово злато и струват около 400 долара. Водещ на церемонията бе комикът и телевизионен водещ Конан О’Брайън, за чието заплащане се спекулира, че е около 15 000 долара. Предишни водещи като Джими Кимел обаче са получавали до 150 000 долара за подготовка и водене на шоуто.

Докато звездите заемаха местата си в театъра, ги очакваше гурме преживяване, създадено от известния готвач Волфганг Пък. За Governors Ball – официалното афтърпарти на Оскарите – 75 главни готвачи и 45 сладкари подготвят пилешки пай, каноли с хайвер, японски izakaya станции, италиански сладолед и шоколадови статуетки във формата на Оскар.

Всеки номиниран и водещ получава специалната чанта „Everybody Wins“ на стойност около 350 000 долара, пълна с луксозни козметични продукти, уелнес процедури, престой в частни вили на стойност до 9 милиона долара, дизайнерски чанти и дори персонализирани предбрачни договори от адвокат за знаменитости.

Звездите също влагат значителни средства. Билетите за Dolby Theatre са скъпи, а знаменитостите от А-листата може да похарчат до 10 милиона долара за тоалет и бижута. Кейт Бланшет държи рекорда за най-скъп тоалет – 18,1 милиона долара, а огърлицата на Лейди Гага от 2019 г. е струвала 30 милиона долара.

Въпреки огромните разходи, церемонията носи сериозни приходи. 30-секундно рекламно време струва над 2 милиона долара, а WalletHub оценява, че Оскарите подпомагат икономиката на Лос Анджелис с около 170 милиона долара. Победата в категория „Най-добър филм“ увеличава средните продажби на филма с около 7,8 милиона долара, а наградите за „Най-добър актьор/актриса“ осигуряват до 20% по-високо възнаграждение за следващите филми на победителите.

