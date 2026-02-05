Румънско сладко е обявено за най-доброто в света

То се приготвя по автентична рецепта, без добавена захар и консерванти

Румънско сладко от сливи оглави класацията на международния онлайн пътеводител за традиционна храна TasteAtlas. Признанието поставя продукта на първо място сред най-добрите представители на световната традиционна гастрономия.

Снимка: Getty Images / iStock

Става въпрос за сладко, произвеждано в град Тополовени, в окръг Арджеш, в централна Румъния. То се приготвя по автентична рецепта, без добавена захар и консерванти, и беше отличено с две златни награди, заемайки първата позиция в категориите „Най-добри видове сладка и мармалади в света“ и „Най-добри плодови продукти в света“.

„Това международно признание потвърждава стойността на румънското гастрономическо наследство“, заяви Диана Станчулов, търговски директор на компанията производител, като подчерта значението на отличието за националната кухня, предаде БТА.

Сладкото от сливи от Тополовени е и първият хранителен продукт от Румъния, който през 2011 г. получава сертификат от Европейския съюз със защитено географско указание, което допълнително утвърждава неговата автентичност и качество. Клинично изследване, проведено в Националния институт по диабет, хранене и метаболитни заболявания „Н.К. Паулеску“ в Букурещ, показва, че продуктът може да бъде консумиран и от хора с диабет, след консултация и одобрение от лекуващия лекар.

Румънското сладко от сливи заема първото място в световната класация на TasteAtlas и през последните четири години. Самата платформа е посветена на популяризирането на традиционната кухня от цял свят, като подрежданията ѝ се основават на потребителски оценки, експертни мнения и документални проучвания.

