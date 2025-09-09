„Росатом“ и „Газпром“ проучват продажбата на облигации в Китай

Руските компании са отрязани от западните капиталови пазари от началото на войната в Украйна

Водещи руски компании, включително ядрената корпорация „Росатом“ и газовият концерн „Газпром“, проучват възможностите за продажба на т.нар. "panda облигации" – облигации, деноминирани в юани от некитайски емитент, но продавани в Китай, съобщава Reuters, позовавайки се на източници от компаниите.

Руските компании са отрязани от западните капиталови пазари, откакто Москва изпрати свои войски в Украйна през 2022 г.

Руското министерство на финансите обаче би предпочело държавни облигации, деноминирани в юани, да се емитират в Русия, а не да бъдат от китайския тип, се посочва в изявление от понеделник.

Министерството на финансите се стреми китайските инвеститори от континенталната част на страната да имат пряка връзка с Русия чрез депозитен мост, за да се увеличи ликвидността на юана на руския пазар, добави министерството.

Според Financial Times Китай се готви да отвори отново вътрешния си пазар на облигации за големите руски енергийни компании, докато президентите Си Дзинпин и Владимир Путин задълбочават своето „безгранично“ партньорство.

Когато Путин посети Китай миналата седмица, той призова за съвместна финансова инфраструктура за страните от „Глобалния юг“ и предложи членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) да продават съвместни облигации.

В петък китайската рейтингова агенция CSCI Pengyuan присъди най-високия си рейтинг AAA на „Газпром“, която притежава най-големите запаси от природен газ в света, като по този начин проправи пътя за потенциално емитиране на дълг на китайския вътрешен пазар на облигации.

„Росатом“, една от най-големите ядрени компании в света, също се готви да емитира облигации, деноминирани в юани, в Китай, заяви говорител.

Финансовият директор Иля Ребров заяви в публикация на „Росатом“ през август, че надзорният съвет е одобрил планове за набиране на средства в чужбина и че са започнали подготовките за емитиране на облигации в юани от енергийното подразделение „Атоменергопром“.

„Атоменергопром“ съобщи през април, че е получила рейтинг AAA със стабилна перспектива от китайската агенция Dagong Global Credit Rating.

„По принцип виждаме интерес от страна на руските емитенти на облигации, не само от „Росатом“, но и от други“, заяви в понеделник руският заместник-министър на финансите Иван Чебесков, цитиран от РИА.

Въпреки това всички руски облигации ще трябва да бъдат одобрени от китайските регулаторни органи, а купувачите на евентуални руски корпоративни облигации в юани ще трябва да преценят риска от вторични санкции от страна на САЩ и Европа.

Пазарът на облигации тип panda е отбелязал рекорден растеж през 2023 и 2024 г., подтикнат от геополитическите напрежения, според Deutsche Bank, но от началото на войната в Украйна нито една руска компания не е пласирала такива емисии. Преди конфликта единствено алуминиевият гигант „Русал“ беше емитирал такива облигации.

След рейтинга „AAA“ на „Газпром“ зам.-главният изпълнителен директор Фамил Садигов заяви, че той потвърждава „финансовата стабилност на „Газпром“ и силната кредитоспособност на компанията“.

Източник, близък до „Газпром“, обаче уточни, че това не означава непременно незабавно емитиране на облигации. „Получаването на рейтинг дава възможност да се излезе на пазара при необходимост. Това е работа за бъдещето,“ каза той.

Анализаторът Кирил Лисенко от руската рейтингова агенция „Експерт РА“ предупреди, че процесът може да отнеме години и ще зависи от китайските регулатори, които вземат предвид геополитическите рискове.

Рейтингът на „Газпром“ беше издаден малко след като Русия и Китай дадоха зелена светлина на проекта „Силата на Сибир 2“ – мащабен газопровод, който ще свърже двете страни и ще намали зависимостта им от Запада.

В момента „Газпром“ няма достъп до финансиране в САЩ и Европа, но не е обект на блокиращи санкции от страна на Вашингтон. „Росатом“ също не е подложен на санкции, въпреки че част от ръководството му е санкционирано.

В анализа си CSCI Pengyuan все пак подчертава, че „геополитическите рискове остават високи“.

