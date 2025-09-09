Две момичета разказват колко скъпо е да си чуждестранен студент в България?

Кой български град е най-евтин за чуждестранните студенти?

България се нарежда сред десетте най-достъпни дестинации за чуждестранни студенти в Европа. Страната предлага над 47 университета и колежа, разнообразие от програми – от медицина и инженерство до бизнес и изкуства – и всичко това на цени, които са далеч по-ниски от средните в ЕС. Според проучване на Educations.com, студентите тук харчат около 500 евро на месец или около 6000 евро годишно за живот – значително по-достъпно в сравнение с други европейски държави.

Но колко всъщност струва животът тук и дали „евтиното“ обучение е толкова достъпно? Отговор дават две момичета – Владислава от Украйна и Нанси от Гърция.

Владислава: „България се превърна в мой втори дом“

20-годишната Владислава Медведеева пристига от Одеса, Украйна. Избира България, защото майка ѝ е бесарабска българка и има право на безплатно образование по параграф 103/1993. В момента учи „Бизнес логистика“ в УНСС.

„Избрах България, защото мога да получа европейско образование на език, който вече знам,“ казва Владислава. „Университетът ми дава нови възможности, нови познанства и нов опит. Българският ми стана много по-добър още от първата година, защото всеки ден общувам на този език.“

За живота си тук разказва откровено:

„Животът в България не е евтин, малко по-скъп е от този в родината ми, но приблизително цените са почти същите. За нормален живот ми трябват около 1500 лева месечно.“

Когато е в общежитие, плаща само 30–40 лева за ток и вода. Когато е на квартира, наемът се поема от приятеля ѝ – иначе би ѝ излизал около 1000 лв. на месец. Основните ѝ разходи са за храна, транспорт, фитнес и козметични процедури.

„Тук има почти всичко, от което се нуждая, за да се чувствам добре. България наистина се превърна в мой втори дом.“

Нанси: „Инвестицията си струва, дипломата е призната в Европа“

Атанасия Давити, или просто Нанси, е от Птолемаида, Гърция. Тя учи медицина в Медицинския университет в Пловдив – една от най-търсените специалности от чуждестранни студенти.

„Избрах България, защото чух добри неща за университета, особено от други международни студенти,“ обяснява тя. „Ако бях започнала в Гърция, щях да се забавя с поне година. А Пловдив е близо до дома, така че пътуването е лесно.“

За разлика от Владислава, обучението на Нанси е платено – 8 000 евро годишно. Живее под наем, като плаща 420 евро месечно за апартамент, плюс още около 140 лева за сметки.

„За да живея нормално, ми трябват около 2000–2500 лева на месец. Това включва наем, храна, сметки, транспорт и малко социален живот,“ споделя тя.

Според Нанси цените в България са близки до тези в Гърция: „Наемът и транспортът са по-евтини, но други неща се изравняват. Като цяло е напълно поносимо.“

И въпреки високите такси за обучение и допълнителните разходи за учебници и медицинско оборудване, тя е категорична:

„Инвестицията си струва. Образованието е структурирано, дипломата е призната в цяла Европа, а цената е много по-разумна от тази в други страни. За хора, които знаят какво искат, това е практичен и добър избор.“

Евтино ли е обучението в България?

Статистиката показва, че средните разходи на чуждестранните студенти в България са около 500 евро на месец. Настаняването в общежитие може да струва едва 25–60 евро, докато апартамент под наем достига до 450 евро. Храната излиза около 100–150 евро, транспортът – 35 евро за месечна карта, а здравната застраховка – 100 евро годишно.

И все пак, както показват историите на Владислава и Нанси, реалността варира. За някои чужденци България е шанс за образование почти без разходи, за други – особено в специалности като медицина – общата цена може да достигне 20 000 евро годишно.

Кой град в България е най-евтин?

По данни от Studyinbulgaria.bg, разходите изглеждат така:

Настаняване: 60–450 евро на месец (25–60 евро за общежитие; 180–450 евро за апартамент).

Храна: 100–150 евро.

Транспорт: 35 евро за месечна карта.

Комунални услуги: около 100 евро.

Здравна застраховка: 100 евро годишно.

Развлечения: 75–100 евро месечно.

Средната цена на живот е около 500 евро на месец, като в София достига до 600 евро, в Пловдив – 500 евро, във Варна – 450 евро, а в Бургас – 400 евро.

И все пак България остава конкурентна на фона на Западна Европа. Тук студентите получават европейско образование, ниски разходи за живот и шанс за културен обмен – балансирано предложение, което трудно може да бъде подминато.

