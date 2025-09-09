България в ТОП 10 на най-натоварените пътища в света

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо инвеститорите изоставят облигациите заради златото през 2025 г.
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Кои са локациите на топ 10 с най-натоварени пътища
България се класира в челната десетка на глобалният сайт на сравнение на автомобили под наем DiscoverCars.com.
Общо 12 015 шофьори са класирали по натовареност пътищата на мястото, което са посетили, по скала от 0 до 10, като 0 е спокойно, а 10 е много натоварено. Тези резултати са използвани за класиране на първите 20 места.
Това означава, че ако планирате пътуване до столицата, може да е добре да се подготвите за задръствания в някои райони. Някои части на София може да имат тесни улици, които поемат голям трафик, а това може да доведе до задръствания.
DiscoverCars.com установи също така, че съседната на България Турция също се класира в челната десетка за най-натоварените пътища, което накара DiscoverCars.com да даде съвет на пътуващите да внимават за трафика в пиковите часове, когато планират пътуване в тази страна. Всъщност пътищата в Турция се смятат за дори по-натоварени от тези в България, като страната заема пето място в класацията.
Компанията затяга критериите за споделяне на абонаменти
Франсоа Байру загуби парламентарния вот на доверие, което доведе до оставката му