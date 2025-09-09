1 USD
1.67208 BGN
Петрол
66.09 $/барел
Bitcoin
$112,246.0
Последвайте ни
БГ Бизнес България в ТОП 10 на най-натоварените пътища в света

България в ТОП 10 на най-натоварените пътища в света

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кои са локациите на топ 10 с най-натоварени пътища

България се класира в челната десетка на глобалният сайт на сравнение на автомобили под наем DiscoverCars.com. 

Общо 12 015 шофьори са класирали по натовареност пътищата на мястото, което са посетили, по скала от 0 до 10, като 0 е спокойно, а 10 е много натоварено. Тези резултати са използвани за класиране на първите 20 места.

България се нарежда на десето място с резултат 6.36 от 10

Снимка: БГНЕС

Това означава, че ако планирате пътуване до столицата, може да е добре да се подготвите за задръствания в някои райони. Някои части на София може да имат тесни улици, които поемат голям трафик, а това може да доведе до задръствания.

DiscoverCars.com установи също така, че съседната на България Турция също се класира в челната десетка за най-натоварените пътища, което накара DiscoverCars.com да даде съвет на пътуващите да внимават за трафика в пиковите часове, когато планират пътуване в тази страна. Всъщност пътищата в Турция се смятат за дори по-натоварени от тези в България, като страната заема пето място в класацията. 

Шофьорите губят 101 часа годишно в най-натоварения град в Европа

По-долу са локациите от топ 10 с най-натоварени пътища:

  • На първо място е Албания със 7.14 от 10 точки.
  • На второ място със 7.12 точки от 10 е Монтенегро.
  • На трето място е Мароко с резултат 6.91 от 10.
  • На четвърто място е Германия с резултат 6.74 от 10
  • На пето място е Турция с резултат 6.71 от 10
  • На шесто място е Полша, която отбелязва 6.67 от 10.
  • На седмо място е Мавриций с резултат 6.63 от 10.
  • На осмо място е Канада, отбелязвайки 6.56 от 10.
  • На девето място е Франция, която отбелязва 6.45 от 10.
  • Челната десятка завършва България с 6.36 точки

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

