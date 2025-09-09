България в ТОП 10 на най-натоварените пътища в света

Кои са локациите на топ 10 с най-натоварени пътища

България се класира в челната десетка на глобалният сайт на сравнение на автомобили под наем DiscoverCars.com.

Общо 12 015 шофьори са класирали по натовареност пътищата на мястото, което са посетили, по скала от 0 до 10, като 0 е спокойно, а 10 е много натоварено. Тези резултати са използвани за класиране на първите 20 места.

България се нарежда на десето място с резултат 6.36 от 10.

Снимка: БГНЕС

Това означава, че ако планирате пътуване до столицата, може да е добре да се подготвите за задръствания в някои райони. Някои части на София може да имат тесни улици, които поемат голям трафик, а това може да доведе до задръствания.

DiscoverCars.com установи също така, че съседната на България Турция също се класира в челната десетка за най-натоварените пътища, което накара DiscoverCars.com да даде съвет на пътуващите да внимават за трафика в пиковите часове, когато планират пътуване в тази страна. Всъщност пътищата в Турция се смятат за дори по-натоварени от тези в България, като страната заема пето място в класацията.

По-долу са локациите от топ 10 с най-натоварени пътища:

На първо място е Албания със 7.14 от 10 точки .

със . На второ място със 7.12 точки от 10 е Монтенегро .

е . На трето място е Мароко с резултат 6.91 от 10 .

с резултат . На четвърто място е Германия с резултат 6.74 от 10 .

с резултат . На пето място е Турция с резултат 6.71 от 10 .

с резултат . На шесто място е Полша , която отбелязва 6.67 от 10.

, която отбелязва На седмо място е Мавриций с резултат 6.63 от 10.

с резултат На осмо място е Канада , отбелязвайки 6.56 от 10.

, отбелязвайки На девето място е Франция , която отбелязва 6.45 от 10.

, която отбелязва Челната десятка завършва България с 6.36 точки

