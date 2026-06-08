Роботакситата идват в Европа: 17 държави отварят пътя за автономния транспорт

В кои европейски държави може да видите автономни коли за първи път?

Франция, Германия, Италия и още 14 европейски държави подписаха съвместна декларация за координиране на тестовете на автономни превозни средства през граница, с което се отваря път към по-бързо внедряване на технологията в цяла Европа. След седем години забавяне, изпитанията на автономни автомобили се очаква да се разширят на континента през следващите месеци, предава Еuronews.

В понеделник 17 европейски министри на транспорта подписаха документа в подкрепа на широкомащабни трансгранични тестове на автономни превозни средства, заедно с еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас. Целта е да се улесни тестването чрез създаване на обща рамка между участващите държави.

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Това представлява преход от разпокъсани национални пилотни проекти към координиран европейски подход за тестване и подготовка на автономните превозни средства за бъдещо масово внедряване. Основен проблем досега е била комбинацията от различни национални регулации, включително различни разрешителни, процедури за одобрение и изисквания към пътища и данни, които затрудняват компаниите да развиват трансгранични услуги.

Подписалите държави са Франция, Германия, Италия, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция. Инициативата е насочена към области като обществен транспорт, товарни превози и логистика, като страните ще работят по общи принципи за одобрение и координирани процедури за издаване на разрешителни при провеждане на мащабни тестове в Европа.

Съобщението идва на фона на засилена активност в сектора на автономните превозни средства в Европа. Същия ден Uber и британският стартъп Wayve отвориха списък с чакащи за автономни таксита в Лондон, като услугата се очаква да стартира в рамките на няколко месеца с оператори по безопасност, което ще бъде първият подобен публичен достъп в страната.

В същото време различни градове в Европа се подготвят за тестове и внедряване на роботизирани таксита с участието на големи компании и други партньори. Макар автономните таксита вече да се използват мащабно в САЩ и Китай, Европа все още догонва, но според експерти инерцията се засилва и първи търговски услуги може да се появят около 2027 година.