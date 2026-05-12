Престижен квартал в европейска столица става ексклузивен благодарение на чуждестранни богаташи

Почти всеки голям град в света може да се похвали със собствен луксозен район - точно както Ню Йорк има Пето авеню, Париж има Шанз-Елизе. Междувременно една европейска столица обещава, че елитният ѝ квартал скоро ще стане още по-ексклузивен, пише CNN.

Това е кварталът „Златната миля“, скрит в сърцето на престижния квартал Саламанка в Мадрид, Испания. Там посетителите могат да намерят едни от най-ексклузивните марки в света.

„То е като търговски център на открито“, каза Кристина Ланзарот , директор на Търговската асоциация на района на Саламанка, която има около сто луксозни магазина. „Ако не е най-специалният, то е поне един от най-специалните в света.“

Не само Златната миля привлича вниманието, но и други квартали в района, които пленяват пешеходците с широки булеварди и великолепни сгради. Почти невъзможно е да се пренебрегнат и стремглаво покачващите се цени там. Районът има най-високата цена на квадратен метър в целия Мадрид - 11 500 долара (около 9,8 хиляди евро), в сравнение със средно 6 800 долара (около 5,8 хиляди евро), според данни на Общинския съвет на Мадрид.

Златната миля в Мадрид

Макар че тези цифри биха отблъснали много испански купувачи, те са много по-привлекателни за някои от богатите чуждестранни купувачи, които са все по-привлекателни в квартала на Мадрид през последното десетилетие. Както каза Тарек Муре от фирмата за недвижими имоти Gilmar, това е довело до „странна“ форма на облагородяване. „Не става дума за облагородяване от бедни към богати, а за богати към по-богати.“

През 2015 г. жителите, родени в чужбина, са съставлявали 18% от населението на квартала, а до 2025 г. този брой ще бъде близо 30%. От 44 680 души, 21 740 идват от южноамерикански страни. „Вместо да отидат в Маями, сега се местят в Мадрид“, каза Ланзарот. Тя посочи красотата на неокласическата архитектура, езика, безопасността и възможността за спокойно разходка като някои от причините за притока на чуждестранни жители.

Както обяснява Муре, това са хора с огромна покупателна способност, с които е невъзможно да се конкурира. Например, апартамент от 460 квадратни метра на площад „Индипенденсия“ наскоро беше продаден за 18 милиона долара (около 15 милиона евро). Той добави, че повечето хора харчат между 2,3 и 4,6 милиона долара (между 1,9 милиона и 3,9 милиона евро) за имот.

Последици за търговската екосистема и местното население

Притокът на нови жители също наскоро промени търговската екосистема на района, според CNN. Както посочи Лансароте, сега отварят врати все повече луксозни магазини и магазини за бижута.

Промяната се отразява и на навиците на хората, които живеят в квартала от много години. Муре обясни, че е почти невъзможно да се намери хубаво място с евтина бира в квартал Реколетос, тъй като трябва да се платят 18 долара (около 15 евро) за нея и не се получава нищо в замяна.

Той добави, че някои бивши жители на квартал Саламанка са решили да инвестират парите от продажбата на имоти във вили в съседни луксозни квартали. Но тази тенденция, каза той, води до ефект на разпространение, тъй като цените се покачват и в районите, където се местят разселените жители.