Топ 10 бизнес новини за 12 май 2026 г.

Американските фондови пазари се понижиха, тъй като инвеститорите очакват новите CPI данни, които могат да определят бъдещата политика на Федералния резерв относно лихвите.

AI еуфорията започва да се охлажда

След месеци на силен ръст технологичните акции, водени от AI компаниите, показаха признаци на забавяне. Анализаторите предупреждават за риск от прегряване на сектора.

Инвеститорите очакват срещата Тръмп – Си Дзинпин с фокус върху AI чиповете

Пазарите следят внимателно предстоящата среща между лидерите на САЩ и Китай, където основна тема ще бъдат ограниченията върху износа на AI технологии и полупроводници.

Китайските пазари достигат нови върхове благодарение на AI индустрията

Шанхайската борса е на 11-годишен връх, стимулирана от огромни инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни.

Очакванията за намаляване на лихвите в САЩ почти изчезват

Поскъпването на петрола и опасенията от нов инфлационен натиск карат инвеститорите да смятат, че Федералният резерв няма да понижи лихвите скоро.

Глобалните пазари стават все по-зависими от геополитиката

Военните конфликти и търговските напрежения отново диктуват движенията на пазарите, а компаниите се подготвят за нови проблеми по веригите на доставки.

Nvidia и AI секторът остават двигател на световните пазари

Въпреки колебанията, Nvidia и производителите на AI хардуер продължават да поддържат висок интерес от инвеститорите, особено в Азия и САЩ.

Apple влиза в нова ера след обявената смяна на Тим Кук

Компанията официално потвърди, че Тим Кук ще се оттегли като CEO през септември 2026 г., а постът ще бъде поет от Джон Търнъс. Новината предизвика сериозен интерес на пазарите.

Глобалните инвеститори предупреждават за рискове от AI балон и недостиг на чипове

Финансови анализатори и банки предупреждават, че бумът в AI инфраструктурата води до сериозен недостиг на памет и повишава системните рискове за световната икономика.