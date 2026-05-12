×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1765 BGN
Петрол
104.84 $/барел
Bitcoin
$81,282.1
Последвайте ни
1 USD
1.1765 BGN
Петрол
104.84 $/барел
Bitcoin
$81,282.1
Топ 5 Топ 10 бизнес новини за 12 май 2026 г.

Топ 10 бизнес новини за 12 май 2026 г.

Топ 5

bTV Бизнес екип

Глобалните пазари остават под силното влияние на геополитическото напрежение, високите цени на петрола и бума около изкуствения интелект. Инвеститорите внимателно следят инфлацията в САЩ, бъдещите действия на Федералния резерв и технологичната надпревара между Вашингтон и Пекин. Ето кои са най-важните бизнес събития в света днес:

Петролът скочи над 100 долара за барел заради напрежението между САЩ и Иран

Цените на Brent и WTI продължиха рязко нагоре, след като преговорите между Вашингтон и Техеран навлязоха в нова криза. Пазарите се опасяват от проблеми с доставките през Ормузкия проток.

Wall Street отстъпва преди ключовите данни за инфлацията в САЩ

Американските фондови пазари се понижиха, тъй като инвеститорите очакват новите CPI данни, които могат да определят бъдещата политика на Федералния резерв относно лихвите.

AI еуфорията започва да се охлажда

След месеци на силен ръст технологичните акции, водени от AI компаниите, показаха признаци на забавяне. Анализаторите предупреждават за риск от прегряване на сектора.

Инвеститорите очакват срещата Тръмп – Си Дзинпин с фокус върху AI чиповете

Пазарите следят внимателно предстоящата среща между лидерите на САЩ и Китай, където основна тема ще бъдат ограниченията върху износа на AI технологии и полупроводници.

Китайските пазари достигат нови върхове благодарение на AI индустрията

Шанхайската борса е на 11-годишен връх, стимулирана от огромни инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни.

Очакванията за намаляване на лихвите в САЩ почти изчезват

Поскъпването на петрола и опасенията от нов инфлационен натиск карат инвеститорите да смятат, че Федералният резерв няма да понижи лихвите скоро.

Глобалните пазари стават все по-зависими от геополитиката

Военните конфликти и търговските напрежения отново диктуват движенията на пазарите, а компаниите се подготвят за нови проблеми по веригите на доставки.

Nvidia и AI секторът остават двигател на световните пазари

Въпреки колебанията, Nvidia и производителите на AI хардуер продължават да поддържат висок интерес от инвеститорите, особено в Азия и САЩ.

Apple влиза в нова ера след обявената смяна на Тим Кук

Компанията официално потвърди, че Тим Кук ще се оттегли като CEO през септември 2026 г., а постът ще бъде поет от Джон Търнъс. Новината предизвика сериозен интерес на пазарите.

Глобалните инвеститори предупреждават за рискове от AI балон и недостиг на чипове

Финансови анализатори и банки предупреждават, че бумът в AI инфраструктурата води до сериозен недостиг на памет и повишава системните рискове за световната икономика.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Телефон или фотоапарат? Тествахме Oppo Find X9 Ultra
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата