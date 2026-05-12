1 USD
1.1765 BGN
БГ Бизнес Конференцията InfoSec SEE 2026 ще събере експерти по киберсигурност на 12-13 май

bTV Бизнес екип

Експерти, предприемачи и мениджъри в сферата на киберсигурността и информационните технологии ще се включат в 18-то издание на InfoSec SEE – водещата конференция по киберсигурност в Югоизточна Европа, организирана от COMPUTER 2000 Bulgaria. Изданието ще се проведе в двудневен формат на 12 и 13 май в Hyatt Regency Pravets Resort, с традиционна интригуваща програма от лекции, дискусии и възможности за нетуъркинг.

Конференцията е насочена към клиенти и специално селектирани партньори от България, Северна Македония, Косово, Албания, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Румъния, Чехия и Унгария.

Събитието ще се проведе в хибриден формат, като се очакват приблизително 250 участници на място и над 400 онлайн участници.

InfoSec SEE се е утвърдила като водещо и високопрофилно събитие за общността от експерти по киберсигурност в региона. Сред участниците са представители на висшия и средния мениджмънт и ИТ професионалисти, включително CEO, CIO, CISO, CTO, ръководители на ИТ екипи, специалисти по киберсигурност, Sales Engineers и мениджъри по продажбите в ИТ сектора.

Темата на InfoSec SEE 2026 е “SECURING THE DIGITAL TOMORROW”.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

