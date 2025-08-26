1 USD
Свят Рекордните $12.9 млн. за картичка с автографи на Коби и Джордан (ВИДЕО)

Рекордните $12.9 млн. за картичка с автографи на Коби и Джордан (ВИДЕО)

Вики Петрова

Рядката вещ счупи предишното постижение сред спортните артикули

Картичка с автографи на легендарните Майкъл Джордан и Коби Брайънт бе продадена на търг за рекордните $12.9 млн. Това се е случило на търг на американската аукционна къща със седалище в Далас, щата Тексас - “Heritage Auctions”. Според информацията, самоличността на купувача не се разкрива

Рядката вещ изобразява подписите на Майкъл Джордан и Коби Брайънт, логото на НБА и имената на отборите им. По този начин бе подобрен предишният рекорд за най-скъпа спортна картичка - $12.6 млн. През 2022 г. тази сума е дадена за картичка на бейзболната легенда Мики Мантъл от 1952 г.

Европейска държава стана лидер в строителството на суперяхти

Картичката с автографи на Коби и Джордан надмина и предишния рекорд сред баскетболните такива. Той принадлежи на артикул с подписа на гарда на Лейкърс Лука Дончич от 2018 г., който струва $3.2 млн. 

Най-доброто постижение сред частните колекции е на картичка на лидера на Голдън Стейт Стеф Къри, изчисляващ се до $5.9 млн. 

От симулатора до небето: Как екипажът на самолета се подготвя за работа на 10 000 метра над земята?

Легендарният Майкъл Джордан отдава на НБА 16 години от живота си. На сметката си има 6 титли в най-силното първенство в света с Чикаго, както при всичките е избран и за MVP на финалите. Достига и до 5 награди за Най-полезен играч в лигата, 14 участия в Мача на звездите отвъд океана и 3 приза за Най-полезен играч в него. 10 пъти е част от Идеалния отбор в НБА. Играе още и за Вашингтон

Коби Брайънт e отдаден на Лос Анджелис Лейкърс през цялата си кариера в НБА (б.а. - от 1996 до 2016 г.). С “езерняците” има 5 титли в шампионата на най-добрите, 2 награди за Най-полезен играч на финалите, приза за MVP от 2008 г. както и 18 участия в Мача на звездите в НБА, включително и 4 награди за Най-полезен в демонстративното събитие. 11 пъти е сред състезателите, които са в Първия отбор на лигата. Отива си от този свят през януари 2020 г., на 41-годишна възраст, след катастрофа с хеликоптер в Калабасас, щата Калифорния. 

