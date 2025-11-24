BGN → EUR
Свят Рекордни цени на дизела в Сърбия: Ето колко струва литър дизел

Рекордни цени на дизела в Сърбия: Ето колко струва литър дизел

bTV Бизнес екип

Поскъпването идва на фона на американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС

Цените на горивата в съседна Сърбия непрекъснато се увеличават през последните десет дни, пише БГНЕС. На много места в страната литър дизел вече струва 210 динара. При курс 1 евро = 116 динара това означава цена от над 3,50 лева. Бензинът е около 190 динара за литър, или малко над 3,20 лева. В момента Сърбия е сред държавите с най-високи цени на горивата, не само в региона.

Поскъпването идва на фона и на американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС – ключов играч на пазара, който управлява единствената рафинерия в страната в Панчево и снабдява по-голямата част от вътрешното потребление на горива. Санкциите бяха наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство (OFAC) заради мажоритарното руско участие в НИС – „Газпром нефт“ държи около 44.9% от акциите, „Газпром“ още 11.3%, а сръбската държава – близо 30%.

Тези семейства притежават повече злато, отколкото САЩ, Германия и МВФ взети заедно

Мерките са част от по-широкия американски пакет срещу руския енергиен сектор и изискват Москва да се оттегли от собствеността, за да бъде НИС извадена от санкционния режим. Белград неколкократно получаваше временни лицензи/отсрочки, за да се избегне шок в доставките, но след изтичането им през октомври санкциите влязоха в сила.

Apple намалява наполовина производството на iPhone Air заради слабо търсене

Санкционният режим създава риск от затруднения в разплащанията, доставките на суров петрол и работата с чуждестранни партньори, включително по Адриатическия нефтопровод JANAF от Хърватия – основният маршрут за внос на петрол за Панчево. Самата НИС заяви, че разполага със запаси за определен период, но властите признаха, че без трайно решение за собствеността и лицензи пазарът остава под напрежение. 

