Тези семейства притежават повече злато, отколкото САЩ, Германия и МВФ взети заедно

Ето кои са те

Федералното правителство на Съединените щати разполага с най-големите официални национални златни резерви - над 8 133 тона, но кои са лицата или семействата, които притежават най-големи количества от този благороден метал? Нито едно семейство не е публично потвърдено като притежаващо най-голямо количество злато поради частния характер на индивидуалното богатство. Въпреки това, колективно, индийските домакинства притежават най-големите частни златни резерви в света, натрупвайки приблизително от 24 000 до 34 600 тона, пише N1.

Тази сума, предимно под формата на бижута за културни и традиционни събития като сватби и фестивала Дивали, е по-голяма от официалните златни резерви на САЩ, Германия, Италия и МВФ взети заедно. Други организации със значителни, макар и непотвърдени или колебаещи се, златни резерви включват:

Семейство Ротшилд

Тази еврейска банкова династия има дълга връзка със златотърговията, датираща от Наполеоновите войни, и в един момент е имала почти световен монопол върху рафинирането на злато чрез контрола над живачните мини Алмаден. Огромното им богатство оттогава е разпределено между много потомци в различни бизнес сектори.

Кралското семейство на Саудитска Арабия

Управниците на богатата на петрол арабска страна са имали златни трезори - сега в стотици тонове - много преди да започнат да сключват сделки със Запада. Човек може само да си представи колко от този метал са събрали от 20-те години на миналия век насам.

Джон Полсън

Полсън, известен американски инвеститор, е спечелил милиарди за себе си и клиентите си през годините на кариерата си. Когато цената на златото се повиши силно от 2011 до 2013 г., Полсън е спечелил 5 милиарда долара. Защо? Защото е купил тонове злато, когато е било евтино.

Ерик Спрот

Спрот е уважаван канадски бизнесмен и милиардер, инвестирал огромни суми от състоянието си в злато. Той е по същество канадската версия на Джон Полсън.

Индивидуални инвеститори

Милиардери като Полсън, Спрот и Рей Дали са видни инвеститори, известни с това, че държат големи количества злато като защита срещу икономическа нестабилност.

