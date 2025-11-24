Apple намалява наполовина производството на iPhone Air заради слабо търсене

Компанията прогнозира рекорден празничен сезон

Американската технологична компания Apple е била принудена да намали наполовина производството на новия си модел iPhone Air, след като продажбите на устройството се оказаха значително под очакванията, съобщи Financial Times, позовавайки се на данни на International Data Corporation (IDC).

Моделът, който бе рекламиран като най-сериозното обновление в дизайна на iPhone от години насам, е достигнал едва около една трета от прогнозираното най-високо търсене. Според IDC слабото му представяне е накарало Apple да предприеме необичайно бърза корекция в производствения график – решение, което подчертава трудностите пред модела.

Анализаторите посочват като причина за слабия интерес компромиси в камерите и високоговорителите, направени заради рекордно тънкия корпус от 5,64 мм, както и по-високата от очакваната цена, предаде БТА. Потребителите са предпочели други устройства от серията iPhone 17, които се продават значително по-добре.

Слабите продажби са настъпили въпреки големия онлайн интерес около премиерата. По данни на Similarweb страницата на iPhone Air е привлякла 1 млн. посещения през септември (новите модели смартфони на Apple бяха представени на 9 септември - бел. ред), като е допринесла за общо 7,4 млн. онлайн разглеждания на продуктите от тазгодишната линия – ръст от 28% спрямо предходната година.

Въпреки това Similarweb отчита, че трансформацията на интереса към реални покупки е била с една трета по-ниска, отколкото при останалите модели, което е ограничило реалните продажби на модела Air.

Въпреки натиска, който iPhone Air оказва върху общото представяне на линията, Apple прогнозира рекорден празничен сезон благодарение на силното търсене на останалите модели. Анализатори от Morgan Stanley очакват производството на новите устройства да достигне до 90 млн. броя през второто полугодие на 2025 г., като отбелязват, че този ръст е „частично ограничен“ от слабостите на iPhone Air.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN