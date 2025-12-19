Рей Далио и BlackRock ще финансират „детските сметки“ на Тръмп

Сметките са част от мащабния „Един голям красив закон“

Милиардерът и хеджфонд мениджър Рей Далио и съпругата му, заедно с инвестиционния гигант BlackRock, ще се включат във финансирането на инвестиционните сметки за деца, въведени от администрацията на Доналд Тръмп.

Те се присъединяват към технологичния предприемач Майкъл Дел и съпругата му Сюзън, които също подкрепят т.нар. „сметки на Тръмп“ – част от мащабния „Един голям красив закон“, прокаран от републиканския президент през Конгреса през юли.

По програмата за всяко дете, родено в периода 2025–2028 г., се открива сметка с първоначален депозит от 1000 долара, осигурен от държавата. Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви, че ведомството му работи за привличане на допълнителни частни дарители, които да увеличат средствата по тези сметки.

„Към момента 20 щата обмислят да добавят собствени средства към сметките“, отбеляза Бесент по време на събитие във Вашингтон.

В публикация в социалните мрежи Далио обяви, че ще дари около 75 млн. долара – сума, съизмерима с приноса на Дел от 250 долара на дете – за приблизително 300 000 деца в щата Кънектикът.

Майкъл Дел направи ангажимент за общо 6,25 млрд. долара по инициативата на 2 декември.

BlackRock обяви, че ще удвоява държавния депозит от 1000 долара за служителите си в САЩ, които отговарят на условията, предаде БГНЕС.

„Сметките на Тръмп“ за деца са част от данъчния и бюджетен пакет, чрез който президентът затвърди програмата си за втория мандат, въпреки колебанията в Конгреса. Законът включва и значително ново финансиране за кампанията му за депортиране на мигранти, като същевременно орязва разходи за здравеопазване и социална подкрепа и поражда опасения, че ще увеличи значително държавния дълг на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN