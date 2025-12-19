BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Последвайте ни
1 USD
1.66894 BGN
Петрол
59.4 $/барел
Bitcoin
$87,321.3
Свят Рей Далио и BlackRock ще финансират „детските сметки“ на Тръмп

Рей Далио и BlackRock ще финансират „детските сметки“ на Тръмп

bTV Бизнес екип

Сметките са част от мащабния „Един голям красив закон“

Милиардерът и хеджфонд мениджър Рей Далио и съпругата му, заедно с инвестиционния гигант BlackRock, ще се включат във финансирането на инвестиционните сметки за деца, въведени от администрацията на Доналд Тръмп.

Те се присъединяват към технологичния предприемач Майкъл Дел и съпругата му Сюзън, които също подкрепят т.нар. „сметки на Тръмп“ – част от мащабния „Един голям красив закон“, прокаран от републиканския президент през Конгреса през юли.

По програмата за всяко дете, родено в периода 2025–2028 г., се открива сметка с първоначален депозит от 1000 долара, осигурен от държавата. Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви, че ведомството му работи за привличане на допълнителни частни дарители, които да увеличат средствата по тези сметки.

Джейк Пол срещу Антъни Джошуа: Колко пари ще вземат и двамата?

„Към момента 20 щата обмислят да добавят собствени средства към сметките“, отбеляза Бесент по време на събитие във Вашингтон.

В публикация в социалните мрежи Далио обяви, че ще дари около 75 млн. долара – сума, съизмерима с приноса на Дел от 250 долара на дете – за приблизително 300 000 деца в щата Кънектикът.

Майкъл Дел направи ангажимент за общо 6,25 млрд. долара по инициативата на 2 декември.

В коя европейска страна жилищата са най-надценени?

BlackRock обяви, че ще удвоява държавния депозит от 1000 долара за служителите си в САЩ, които отговарят на условията, предаде БГНЕС.

„Сметките на Тръмп“ за деца са част от данъчния и бюджетен пакет, чрез който президентът затвърди програмата си за втория мандат, въпреки колебанията в Конгреса. Законът включва и значително ново финансиране за кампанията му за депортиране на мигранти, като същевременно орязва разходи за здравеопазване и социална подкрепа и поражда опасения, че ще увеличи значително държавния дълг на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата