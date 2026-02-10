BGN → EUR
Свят Дете счупи световния рекорд по нареждане на кубчето на Рубик

Дете счупи световния рекорд по нареждане на кубчето на Рубик

bTV Бизнес екип

Ето за колко време успя да го нареди

9-годишно момче от Полша влезе в историята, след като постави нов световен рекорд по подреждане на кубчето на Рубик. Теодор Зайдер успя да реши класическата версия на пъзела за едва 2,76 секунди, с което за първи път официално беше преодоляна психологическата граница от три секунди, пише TVP World.

Рекордът бе поставен в неделя по време на състезание по speedcubing в северния пристанищен град Гданск и беше признат от World Cube Association. С постижението си Теодор стана най-бързият човек в света, решавал стандартния формат 3x3x3, познат като „класическото“ кубче.

 

В продължение на години експерти и състезатели смятаха, че три секунди са пределът на човешките възможности в тази дисциплина. Пробивът на младия поляк беше посрещнат с бурни реакции от публиката, съдиите и конкурентите му.

Робот нарежда кубче на Рубик по-бързо, отколкото човек може да мигне

Досегашният световен рекорд принадлежеше на китайския талант Xuanyi Geng, който миналата година подреди кубчето за 3,05 секунди, когато беше едва на седем години.

Въпреки крехката си възраст, Теодор Зайдер вече е сред водещите имена в света на speedcubing-а и редовно се състезава срещу далеч по-опитни и по-възрастни съперници на национални и международни турнири. Той поддържа собствен YouTube канал и до момента има спечелени 68 златни медала от различни състезания.

Колко струва най-малкото кубче Рубик в света?

Настоящият рекорд не е първият в кариерата на младия поляк. През ноември 2023 г., едва на седемгодишна възраст, той постави световно най-добро време и при кубчето 2x2x2, като го подреди за впечатляващите 0,43 секунди.

