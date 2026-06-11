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Свят Разследват Ryanair за таксуване на родители за сядане с деца

Разследват Ryanair за таксуване на родители за сядане с деца

bTV Бизнес екип

Компанията категорично отхвърля обвиненията и определя разследването като „фалшиво“

Британският орган за защита на конкуренцията и пазарите (CMA) започна разследване срещу Ryanair заради таксите, които авиокомпанията начислява на родители, за да седят до децата си по време на полет. Регулаторът проверява дали тези такси, които обикновено са около 8 паунда в едната посока, могат да бъдат определени като несправедливи съгласно законодателството за защита на потребителите, predawa BBC. 

Според условията на Ryanair родител или настойник трябва да бъде настанен до дете на възраст между две и 11 години. Това се осигурява чрез т.нар. „задължително семейно място“, за което се заплаща допълнителна такса. От CMA посочват, че ще проучат дали авиокомпанията не прехвърля върху клиентите разходи, свързани със задълженията ѝ за безопасността на децата и хората с увреждания, както и дали тази практика е в съответствие с правилата за защита на потребителите.

Снимка: Reuters

Регулаторът отбелязва, че по негови данни Ryanair е единствената голяма авиокомпания, оперираща от летища във Великобритания, която налага подобна такса. Повечето други превозвачи или настаняват децата до техните родители безплатно, или автоматично разпределят местата заедно още при резервацията, без допълнителни разходи. От CMA подчертават, че разследването е в начален етап и засега няма заключение дали компанията е нарушила закона.

От своя страна Ryanair категорично отхвърля обвиненията и определя разследването като „фалшиво“. Компанията твърди, че политиката ѝ за семейни места напълно отговаря на всички приложими закони. Според авиокомпанията възрастен, който пътува с деца, плаща само за едно резервирано място, а до четири деца в същата резервация могат да получат места до него безплатно.

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Освен самата такса, CMA ще провери и начина, по който тя се представя по време на процеса на резервация. Регулаторът иска да установи дали потребителите виждат предварително крайната цена, която ще заплатят. Според директора по защита на потребителите Хейли Флетчър подобни допълнителни такси могат значително да увеличат разходите на семейства, които планират достъпна почивка, поради което прозрачността при ценообразуването е от съществено значение.

Разследването беше приветствано от организацията за защита на потребителите Which?, която от години критикува практиката на Ryanair да таксува родители, за да седят до малките си деца. Случаят е част от по-широките усилия на CMA за ограничаване на натиска върху разходите за живот. Съгласно новите си правомощия регулаторът може да налага санкции до 10% от глобалния оборот на компании, които нарушават законодателството за защита на потребителите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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