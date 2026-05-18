„Армагедон“ в небето: Ще има ли масови фалити на авиокмпаниите заради цените на горивото?

Да очакваме ли анулирани полети това лято?

Ryanair се е подготвила за „ситуация на Армагедон“ на фона на кризата с реактивното гориво, заяви главният финансов директор на нискотарифната авиокомпания пред CNBC.

„Имаме ли планове за някаква ситуация на Армагедон? Разбира се, имаме, но не виждам това да се случи. В момента работим с пълен график това лято и планираме да работим с пълен график през зимния период“, казва Нийл Сорахан.

„Мисля, че ще видим как някои от по-слабите превозвачи, които вече се бореха преди войната, вероятно ще фалират през зимата“, каза Сорахан, след като авиокомпанията отчете годишните си печалби.

Превозвачът е хеджирал 80% от лятното си гориво на цена от 668 долара за метричен тон, позовавайки се на „икономическа несигурност“, причинена от конфликта в Близкия изток и продължаващата блокада на Ормузкия проток. Сорахан заяви, че авиокомпанията „не планира анулиране на полети“.

Ryanair: Не очаквайте анулирани полети това лято

„В момента се намираме на очевидно много нестабилни петролни пазари. Ако се върнем няколко месеца назад, вероятно имахме известни опасения относно доставките на петрол, но сме все по-уверени, че няма да има проблеми, свързани с петрола, през това лято“, казва Сорахан.

Той обясни, че Ryanair не е „прекалено загрижена“ за доставките на реактивно гориво, тъй като зависимостта на Европа от Ормузкия проток намалява, като доставчиците вече получават петрол от страни като САЩ, Венецуела и Бразилия, наред с други.

„Въпреки това, мисля, че цените ще останат по-високи за по-дълго време, което поставя Ryanair в особено силна позиция, предвид силното ни хеджиране на горивни рискове“, каза Сорахан.

Ryanair отчете 40% увеличение на печалбата след данъци до близо 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара) за годината, завършваща през март, докато пътническият трафик нарасна с 4% до 208,4 милиона. Междувременно приходите ѝ спаднаха с 11% до 15,54 милиарда евро.