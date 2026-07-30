×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.138 BGN
Петрол
82.62 $/барел
Bitcoin
$63,904.4
Последвайте ни
1 USD
1.138 BGN
Петрол
82.62 $/барел
Bitcoin
$63,904.4
Свят 39,1% от българите не са могли да си позволят едноседмична почивка през 2025 г.

39,1% от българите не са могли да си позволят едноседмична почивка през 2025 г.

Свят

bTV Бизнес екип

България се нарежда на трето място в ЕС заедно с Унгария

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. През 2025 г. този дял е достигнал 39,1 на сто, сочат публикувани днес данни на Евростат.

По този показател България се нарежда на трето място в ЕС заедно с Унгария. По-високи стойности са отчетени само в Румъния, където 61,4 на сто от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, и в Гърция с 46,6 на сто.

Най-необичайните плажове в Европа - розов, черен, бял и мраморен пясък

Средно за Европейския съюз 27,5 на сто от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома през 2025 година. Делът им се е увеличил с 0,5 процентни пункта спрямо 2024 г., но остава със 7,7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2015 година.

Най-нисък е делът на хората, които не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, в Люксембург - 10,6 на сто, следван от Швеция с 12,4 на сто и Нидерландия с 12,8 на сто, предаде БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата