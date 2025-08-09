1 USD
1.67911 BGN
Петрол
65.16 $/барел
Bitcoin
$116,592.0
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
65.16 $/барел
Bitcoin
$116,592.0
Технологии Парфюмерийна компания създава аромата на цветя, които вече не съществуват

Парфюмерийна компания създава аромата на цветя, които вече не съществуват

bTV Бизнес екип

Учените успяват да възстановят части от ароматни гени и да създадат парфюм

Future Society e биотехнологична компания, която си е поставила за цел да вдъхне живот на загубеното. С помощта на секвениране на ДНК и сътрудничество с Harvard Herbaria и Ginkgo Bioworks, екипът ѝ успява да извлече генетична информация от цветя, изчезнали преди повече от век. Резултатът е серия от аромати, вдъхновени от растения, за които няма живи свидетели, предава CNN. 

Снимка: Freepik

Основателката Жасмина Аганович подчертава, че амбицията не е просто научна демонстрация, а експеримент в границите на възможното. Екипът ѝ избира образци от Харвардския хербарий, внимателно подбрани по състояние и възраст, а след това подлага древните растителни фрагменти на сложна биохимична обработка, за да се извлече останалото от тяхната ДНК. Въпреки ограниченията на времето и деградацията на материала, учените успяват да възстановят части от ароматните гени, които след това се експресират в дрожди живи организми, използвани за отглеждане“ на ароматни молекули.

Как Жан Пол Готие създаде най-разпознаваемите парфюмни бутилки в света

Самият процес обаче не е точна наука. Суровите данни не разкриват изцяло как точно е ухаело дадено цвете. Генетичният код дава възможности, но не и готови отговори особено след като миризмата на едно цвете е съставена от стотици, дори хиляди молекули. Част от реконструкцията остава въпрос на интерпретация. Ароматните профили са оформени чрез комбинация от биоинженерни и синтетични молекули, използвани от водещи парфюмеристи

Пример за това е ароматът, вдъхновен от orbexilum stipulatum тревисто растение, което е изчезнало още в края на XIX век заедно с бизоните, които са разнасяли семената му. Сега, повече от век по-късно, парфюмеристката Оливия Ян си го представя като влажно, зелено и буйно обонятелна интерпретация на екосистема, останала под водите на язовир. Други аромати разказват истории от различни точки на света от индийските сухи гори до хавайските тропически планини. 

10-те най-скъпи парфюма в света

Въпреки авангардния подход, Future Society не се опитва да възкресява растения буквално. За разлика от други компании, които работят по възстановяване на изчезнали животински видове, парфюмерийната фирма подчертава, че създава културен и емоционален мост към миналото, а не негово научно копие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата