„Рай на земята“: Гръцки остров с 27 градуса през септември

Островът е живописен, недокоснат и идеален за почивка

Ако търсите перфектната дестинация за почивка през септември, гръцкият остров Скиатос е правилното място. Със средни септемврийски температури от 25°C и дневни максимални температури до 27°C, този малък остров в северозападната част на Егейско море обещава идеално време за слънчеви бани и плуване.

Защо островът е хит сред туристите?

Снимка: iStock

Причината туристите да идват тук е неговата природна красота и оживена атмосфера. Островът има цели 60 плажа с кристално чисто море, заобиколени от гъсти борови гори, а най-известният е плажът Кукунариес, който се смята за третия най-красив плаж в Средиземно море.

Скиатос предлага и богат нощен живот – от ресторанти с традиционна гръцка кухня, през кръчми, до нощни клубове, които работят до ранните часове на сутринта. Благодарение на близостта на летището, плажуващите могат да се насладят на адреналиновото преживяване, наблюдавайки как самолетите излитат и кацат само на няколко метра над тях.

Островът е живописен, непокътнат и идеален за всеки, който иска да съчетае релакс с активна почивка. Любителите на природата могат да изследват множество пътеки през борови гори, а любителите на водните спортове могат да плават с плаване, каяк или да се гмуркат в тюркоазено море.

Снимка: iStock

Пътешествениците, посетили Скиатос, го хвалят като „рай на земята“. Много туристи са особено привлечени от автентичността на острова – въпреки че е известен с филма, Скиатос запазва простотата и очарованието на истински гръцки остров.

Ако планирате ваканция през септември, Скиатос предлага перфектната комбинация от слънце, плажове, природа и забавление – място, където всеки момент може да бъде като пощенска картичка.

