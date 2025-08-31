Непознатият остров, където храната се готви под краката ви

Как се готви под пясъка?

Остров Иския е прочут със своите лечебни термални извори, но под повърхността му се крие и друго богатство – геотермалната енергия. Освен че поддържа спа културата жива от хилядолетия, тя е дала начало на една уникална кулинарна традиция: готвене във вулканичен пясък.

Къде се случва магията?

Снимка: wikipedia.org

На южния бряг, край селището Сант’Анджело, се намират фумаролите на залива Маронти – участъци от плажа, където подземните изпарения нагряват пясъка до 100°C. Там, в оградени кухини, местните жители и ресторантьори приготвят храна, заровена под земята.

Предупредителни табели ясно показват, че достъпът е ограничен, тъй като температурата може да причини тежки изгаряния. Именно тук обаче се развива една от най-старите искиански традиции – „геотермалната кухня“.

Традиция, предавана през поколения

Фернанда Яконо, собственичка на крайбрежния ресторант Chalet Ferdinando a Mare, споделя пред BBC, че готвенето под пясъка е семейна практика от поколения. Менюто включва пилешко, картофи, октопод, зеленчуци, риба и миди – храни, които се приготвят бавно при ниска температура, подобно на су-вид.

Как се готви под пясъка?

Процесът изисква специално оборудване и внимание. Храната се увива във фолио или се поставя в херметически затворени съдове, за да се предпази от пясък и пара. Времето за готвене варира: пилешко и картофи се приготвят за около два часа и половина, докато морските дарове са готови само за 15 минути.

„Всяка нишка в пясъка е свързана с различно ястие“, обяснява Джорджо Милякчо, син на Фернанда. „Така контролираме времето за готвене.“

Жива традиция и туристическа атракция

Снимка: iStock

Днес геотермалното готвене е не само семейна практика, но и туристическо преживяване. Посетителите могат да се насладят на ястия, приготвени по този начин, в няколко специализирани ресторанта на острова. Вечерите често се превръщат в празненства, където храната се приготвя в пясъка, докато местните се къпят в морето, затоплено от вулканичната пара.

Местните жители обаче предупреждават: опитите за самостоятелно готвене без опит или разрешение са опасни.

Вкусът на вулкана

Ястията, приготвени под пясъка, са известни с особено нежен вкус. Пилешкото остава сочно и ароматно, морските дарове – крехки, а картофите придобиват наситен земен вкус. За мнозина това е най-чистият начин да се усети духът на острова – съчетание между природната сила и човешката изобретателност.

