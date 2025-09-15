Гърция обявява най-амбициозната данъчна реформа от десетилетия

Данъчните облекчения за специфични групи се различават от българската плоска ставка и пенсионна политика

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис преди дни обяви данъчна реформа на стойност 1,6 млрд. евро, като редица анализатори я определят като една от най-амбициозните за последните десетилетия. Основната цел е да се облекчат домакинствата, особено тези с деца, както и младите работници. Семействата с деца ще бъдат най-големите печеливши. Данъчната ставка за доходи между 10 000 и 20 000 евро ще бъде 22% за домакинства без деца, а с едно дете – 20%, с две – 18%, с три – 16%, а с четири деца – само 9%. В доходния диапазон между 20 000 и 30 000 евро данъкът също прогресивно спада спрямо броят на членове на семейството.

Също така младите хора до 25 години няма да плащат данък върху доходи до 20 000 евро, а тези на възраст между 26 и 30 години ще плащат 9% върху доходи между 10 000 и 20 000 евро. Освен това средната класа с доходи между 40 000 и 60 000 евро ще плаща данък от 39% вместо досегашните 44%.

Кои данъци намаляват и с колко?

Правителството също така намалява значително данъците върху имотите. Данъкът върху доходи от наеми между 12 000 и 24 000 евро ще бъде намален с 10 процентни пункта до 25%. А данъкът ENFIA, единен данък върху недвижимите имоти, въведен през 2014 г. и налаган на всички сгради, парцели и земи според тяхната площ и специфични характеристики, за села с население под 1 500 души ще бъде намален наполовина през 2026 г. и напълно премахнат през 2027 г. Мицотакис обяви и 30% намаление на ДДС за отдалечени гръцки острови с население под 20 000 души – стандартната ставка пада от 24% на 17%, а намалената – с 4 процентни пункта до 9%.

Икономическа обосновка и ефект

Реформата, която бе обявена от управляващата партия „Нова демокрация“, е считана за една от най-амбициозните под управлението на Мицотакис, а според някои анализатори е най-значимата данъчна реформа през последните десетилетия. Според проучване на PwC, Гърция има едни от най-високите комбинирани ставки на данъци и социални вноски върху труда в Европа, като се намира на второ място след Италия.

Страната продължава да се сблъсква с високи разходи за живот. Това е главно заради непосилни цени на жилищата и устойчива инфлация. Новата данъчна реформа няма да реши всички проблеми, но е стъпка в правилната посока и цели да подпомогне домакинствата и младите работници, като същевременно е фискално устойчива благодарение на стабилната бюджетна позиция на страната и постоянните първични излишъци.

Сравнение с България

За разлика от Гърция, България запазва плосък данък от 10% върху доходите на физическите лица и прилага по-малко прогресивни мерки за семейства и млади работници. Докато Гърция насочва помощта към конкретни демографски групи чрез по-ниски ставки и облекчения за имоти и островни райони, България увеличава минималните пенсии и прилага ежегодни осъвременявания по швейцарското правило. Това показва различните подходи на двете страни към подпомагане на домакинствата и справяне с високите разходи за живот.

