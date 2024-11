Работите от вкъщи? Ето защо може да не получите бонус

38% от работещите хоум офис не получават бонуси, а работят почти двойно повече

Работата от вкъщи се е превърнала в нещо, което е обичайно и много често срещано. Някой хора се чувстват много по-продуктивни, докато работят от познатата обстановка на собствения си дом, но последните данни разкриват тревожна тенденция. Хората, които работят от вкъщи изостават, когато става въпрос за напредък в кариерата, по данни на Euronews.

Хоум офис

Дистанционните работници се повишават с 31% по-рядко от хората, които работят физически в офиса, което обхваща както работещи на пълен работен ден, така и хибридни служители, според Live Data Technologies, което е проучило данни от два милиона служители през 2023 г.

Доставчикът на данни за заетостта установи, че само 3,9% от дистанционните работници са били повишени в сравнение с 5,6% от работещите в офиса миналата година. Липсата на взаимодействие лице в лице и намалената видимост възпрепятстват шансовете на отдалечените работници да бъдат разглеждани за възможности за напредък.

Нови проучвания, но същите данни

Снимка: Getty/Istock Photos

Тези данни подкрепят множество изследвания, които преди са стигнали до същото заключение. Документ от 2019 г., озаглавен Get Noticed and Die Trying: Signals, Sacrifice, and the Production of Face Time in Distributed Work от Университета на Калифорния в Санта Барбара, отбелязва, че работата в офис води до положителни резултати за служителите.

Междувременно проучване за хората, които работят хоум офис, публикувано от Alliance Virtual Offices миналия септември, разкри, че отдалечените работници имат по-лоши прегледи на представянето и не напредват толкова бързо, колкото техните колеги, работещи в офис. Същото проучване показва, че дистанционните работници са с 38% по-малко склонни да получават бонуси, а работят почти двойно повече от извънреден труд в сравнение с колегите си в офиса. Хибридните работници обикновено печелят 23% повече.