Работите ли в една от 9-те най-стресиращи индустрии през 2026 г.?

Чувствали ли сте се някога напълно изтощени след работа, чудейки се дали работата ви е по-стресираща от другите? Нов анализ на Welltory, приложение за управление на стреса и енергията, предлага някои неочаквани отговори.

Прегарянето и стресът на работното място вече не са изключение, а ежедневие за милиони хора по света. В отговор на тази тревожна тенденция изследователи се заеха да установят кои индустрии оказват най-силно негативно влияние върху психическото и физическото здраве на служителите.

Проучване на компанията Welltory, цитирано от Forbes и базирано на данни от 16 милиона потребители по целия свят, идентифицира деветте най-стресиращи кариерни сектора за 2026 г., като анализът се фокусира върху пазара на труда в Съединените щати.

Как е проведено проучването

Екипът на Welltory анализира данни от 2025 г., за да оцени нивата на стрес в различни индустрии в Америка. За да осигурят обективно сравнение, изследователите използват статистически метод, който свежда разнообразните показатели до единна скала от 1 до 100.

Индустриите са класирани въз основа на седем ключови фактора, които пряко влияят върху стреса на работното място:

Средно седмично работно време – по-дългите работни часове означават по-малко време за възстановяване и по-високо напрежение.

Процент на свободни работни места – високите стойности често сигнализират за недостиг на персонал и претоварени екипи.

Процент на наранявания и професионални заболявания – по-големите физически рискове водят до по-високи нива на стрес.

Средни седмични доходи – по-ниското възнаграждение засилва финансовия натиск, особено при взискателни позиции.

Несигурност на работното място – липсата на стабилност е един от най-силните източници на хроничен стрес.

Процент на напускане – честите оставки са индикатор за прегаряне и нисък морал.

Степен на прегаряне сред служителите – ключов показател, включващ психическа умора, демотивация и изтощение.

Деветте най-стресиращи индустрии през 2026 г.

Според анализа, това са секторите с най-високи нива на работен стрес:

Туризъм и хотелиерство – индекс на стрес: 66

Професионални и бизнес услуги – 56

Транспортиране и съхранение – 53

Минно дело и дърводобив – 50

Частни образователни и здравни услуги – 46

Информационен сектор – 43

Строителство – 43

Търговия на дребно – 43

Комунални услуги – 43

Стресът като системен проблем

„Данните ясно показват, че стресът на работното място не произтича само от естеството на работата, а от начина, по който тя е организирана“, обяснява д-р Анна Елицур, специалист по психично здраве в Welltory.

По думите ѝ дългото работно време, недостигът на персонал, рискът от нараняване и финансовият натиск водят до един основен проблем – дисбаланс между изискванията към служителите и възможностите им за възстановяване.

„Човешкият мозък не прави разлика между физическа опасност, финансови тревоги или информационно претоварване. За тялото всичко това е един и същ тип стрес – с повишен кортизол, ускорен пулс и натрупана умора“, допълва тя.

Когато тези нива на напрежение станат постоянни в цели индустрии, последиците надхвърлят индивидуалното прегаряне. „Това вече не е личен проблем, а системен – видим във високо текучество, намаляваща производителност и работна сила, която е по-малко адаптивна и по-нездравословна“, посочва д-р Елицур.

