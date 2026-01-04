Работите ли в една от 9-те най-стресиращи индустрии през 2026 г.?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Само две държави нямат столици, едната е в Европа
Вижте кои са те
Вижте кои са тези индустрии
Чувствали ли сте се някога напълно изтощени след работа, чудейки се дали работата ви е по-стресираща от другите? Нов анализ на Welltory, приложение за управление на стреса и енергията, предлага някои неочаквани отговори.
Прегарянето и стресът на работното място вече не са изключение, а ежедневие за милиони хора по света. В отговор на тази тревожна тенденция изследователи се заеха да установят кои индустрии оказват най-силно негативно влияние върху психическото и физическото здраве на служителите.
Проучване на компанията Welltory, цитирано от Forbes и базирано на данни от 16 милиона потребители по целия свят, идентифицира деветте най-стресиращи кариерни сектора за 2026 г., като анализът се фокусира върху пазара на труда в Съединените щати.
Екипът на Welltory анализира данни от 2025 г., за да оцени нивата на стрес в различни индустрии в Америка. За да осигурят обективно сравнение, изследователите използват статистически метод, който свежда разнообразните показатели до единна скала от 1 до 100.
Индустриите са класирани въз основа на седем ключови фактора, които пряко влияят върху стреса на работното място:
Според анализа, това са секторите с най-високи нива на работен стрес:
„Данните ясно показват, че стресът на работното място не произтича само от естеството на работата, а от начина, по който тя е организирана“, обяснява д-р Анна Елицур, специалист по психично здраве в Welltory.
По думите ѝ дългото работно време, недостигът на персонал, рискът от нараняване и финансовият натиск водят до един основен проблем – дисбаланс между изискванията към служителите и възможностите им за възстановяване.
„Човешкият мозък не прави разлика между физическа опасност, финансови тревоги или информационно претоварване. За тялото всичко това е един и същ тип стрес – с повишен кортизол, ускорен пулс и натрупана умора“, допълва тя.
Когато тези нива на напрежение станат постоянни в цели индустрии, последиците надхвърлят индивидуалното прегаряне. „Това вече не е личен проблем, а системен – видим във високо текучество, намаляваща производителност и работна сила, която е по-малко адаптивна и по-нездравословна“, посочва д-р Елицур.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Вижте кои са те
Вижте ТОП 3 града, ако сте любител на кафето
От „непотопяемия“ кораб до потъналите милиони