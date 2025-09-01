Промени за пътуващите от октомври: Защо ЕС се отказва от печатите в паспортите?

Тази промяна е част от по-широката глобална тенденция към дигитализация на границите.

За мнозина печата в паспорта при влизане в нова държава е повече от формалност. Това е спомен за преминатата граница и изживяното приключение. Но това романтично усещане скоро ще остане в миналото, тъй като страните от Европейския съюз планират да преминат изцяло към дигитални гранични проверки и заменят физическите печати с биометрични и електронни системи.

На преден план излиза новата Система за влизане/излизане (EES), която ще функционира във всичките 29 европейски държави, включително и България. Според официалната информация от ЕС, това е автоматизирана информационна система, предназначена за регистриране на всички краткосрочни посещения от граждани на трети страни, независимо дали са с виза или без. Събирани ще бъдат информация от пътническия документ, дата и място на преминаване на границата, снимка на лицето и пръстови отпечатъци.

Официалният старт на системата е насрочен за 12 октомври 2025 г., като се очаква пълното ѝ въвеждане да приключи до 10 април 2026 г. В обхвата на EES попадат държави от Шенгенското пространство и свързаните с него страни: от Франция и Германия до Хърватия, Норвегия, Швейцария и други. EES ще замени досегашния метод с ръчно поставяне на печати, който се оказва неточен, бавен и неспособен да засича престой, надвишаващ разрешеното време.

Тази промяна е част от по-широката глобална тенденция към дигитализация на границите. Великобритания вече въведе своя собствена система за електронни разрешения за пътуване (ETA), САЩ разширяват използването на лицево разпознаване и биометрични данни, а държави като Австралия, Хонконг, Сингапур и Аржентина отдавна са се отказали от физическите печати в паспортите. Дори САЩ постепенно вървят в тази посока.

Макар че много пътешественици ще изпитат носталгия по изгубената „колекция“ от печати, поставянето на неофициални сувенирни печати в паспорта остава забранено. В същото време EES ще предостави повече сигурност и ще улесни законните пътувания. Системата ще засича не само влизания и излизания, но и откази за достъп, като ще позволява по-широко използване на автоматизирани гранични пунктове и системи за самообслужване.

