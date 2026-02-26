×

Свят Производителят на колите на Джеймс Бонд съкращава 20% от служителите си

Свят

bTV Бизнес екип

Очакват се годишни икономии от около 40 милиона паунда

Британският производител на луксозни автомобили Aston Martin Lagonda Global Holdings обяви плановете си да съкрати глобалната си работна сила с 20%, тъй като финансовите му резултати бяха подкопани от "изключително разрушителната" тарифна политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

С малко под 3000 служители, производителят на луксозни автомобили, известен с асоциацията си с филмовия франчайз за Джеймс Бонд, ще загуби почти 600 работни места при тези планирани съкращения.

Професии, които ще изчезнат, но и ще процъфтяват през 2026 г.

Компанията заяви, че намаляването на работни места би трябвало да доведе до годишни икономии от около 40 милиона паунда. Не се уточнява кога ще влязат в сила съкращенията, но се посочва, че по-голямата част от икономиите ще се случат тази година, предаде БНР. Очаква се по-голямата част от съкращенията да засегнат всички позиции в компанията, работещи във Великобритания, включително работници в завода.

