Българска технологична компания стига близо 150 млн. евро оборот

Българска технологична компания стига близо 150 млн. евро оборот

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Целите на компанията за новата година са да достигнат до 205 млн. евро оборот

Вторият български еднорог Shelly Group приключи 2025 г. със значителен ръст на приходите до 149,7 млн. евро и продължава да инвестира активно в развитието на своята технологична екосистема – от нови продуктови поколения до AI функционалности и енергийни решения, съобщават от компанията-

Към момента вече имат 2,7 милиона потребители. Само за година броят на домакинствата, ползващи продукти на Shelly е нарастнал с +33% достигайки 5.6 млн., което по данни на компанията представлява приблизителна оценка, базирана на активните потребители на облачни. Приходите от абонаменти нарастват с 78% на годишна база.

Снимка: Shelly Group

Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

Shelly планира ускорено разширяване на продуктовото си портфолио през 2026 г., като очаква най-силен ефект от новите устройства през втората половина на годината.

За новата година компанията си е поставила следните цели: приходи между 195 и 205 млн. евро и EBIT между 47 и 52 млн. евро.

Растежът ще бъде подкрепен от новите продукти, географската експанзия, развитието на партньорската екосистема и продължаващото внедряване на AI функционалности.

След Payhawk: България се сдоби с втора компания

Shelly Group e технологичен лидер, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са изискванията на потребителите, а екипът ѝ е отдаден на създаването на конкурентни и иновативни IoT продукти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

