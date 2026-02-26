Дума на деня: Нетна печалба

Какво е "нетна печалба"?

Нетната печалба представлява финансовият резултат, който остава на едно предприятие след приспадане на всички разходи, данъци, лихви и амортизации от общите приходи. Тя е един от най-важните показатели за рентабилността на бизнеса, тъй като показва реалната печалба, която компанията генерира за даден отчетен период. Нетната печалба се изчислява в края на отчета за приходите и разходите и често се нарича „долният ред“ (bottom line), защото стои в края на финансовия отчет.

Този показател е от съществено значение за собствениците, инвеститорите и кредиторите, тъй като им дава информация за финансовото здраве и устойчивостта на организацията. Високата нетна печалба обикновено е знак за ефективно управление на разходите и добра пазарна позиция, докато ниската или отрицателната стойност може да сигнализира за проблеми в дейността. Нетната печалба често се използва за изчисляване на други важни финансови коефициенти, като рентабилност на собствения капитал и печалба на акция.

Освен като показател за текущото състояние на компанията, нетната печалба играе важна роля и при вземането на стратегически решения. Част от нея може да бъде разпределена като дивидент към акционерите, а друга част да бъде реинвестирана за разширяване на дейността, иновации или намаляване на задълженията.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN