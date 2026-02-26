Петролът поскъпна в азиатската търговия

Изходът от ядрените преговори между САЩ и Иран ще бъде ключов

Цените на петрола се повишиха слабо в азиатската търговия днес, докато инвеститорите оценяват дали разговорите между САЩ и Иран могат да предотвратят военен конфликт, който би застрашил доставките, предаде Reuters, цитирано от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се търгуваха при 71,04 долара за барел, което е ръст от 19 цента или 0,3 на сто. Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 15 цента, или 0,2 на сто, до 65,57 долара за барел.

Снимка: iStock

Въпреки че вчера Брент и американският сорт приключиха сесията почти без промяна, в понеделник Брент достигна най-високото си равнище от 31 юлим 2025 г. насам, след като Вашингтон разположи военни сили в Близкия изток с цел да окаже натиск върху Иран за преговори по ядрената и балистичната му програма.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да проведат трети кръг от разговори с иранска делегация днес в Женева.

Анализатори на ING посочват, че изходът от ядрените преговори между САЩ и Иран ще бъде ключов за посоката на цените на петрола. Според тях конструктивно решение може постепенно да доведе до отпадане на рискова премия от около 10 долара за барел, която по тяхна оценка вече е калкулирана в цените. Ако разговорите се провалят, рискът от поскъпване ще се запази, но пазарът вероятно ще изчака по-ясни сигнали за мащаба на евентуални американски действия срещу Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп накратко изложи аргументите си за възможна атака срещу Иран в речта си за състоянието на Съюза във вторник, заявявайки, че няма да позволи на държава, която определя като най-големия спонсор на тероризма в света, да се сдобие с ядрено оръжие. Иранският външен министър Абас Арагчи от своя страна посочи, че споразумение със САЩ е „постижимо, но само ако дипломацията получи приоритет“.

Снимка: Ройтерс

Междувременно Саудитска Арабия увеличава добива и износа на петрол като част от резервен план в случай, че евентуален удар на САЩ срещу Иран наруши доставките от Близкия изток, съобщиха в сряда два източника, запознати с плана.

Ограничение за по-сериозен ръст на цените оказват данните за запасите в САЩ. Според информация на Управлението за енергийна информация, публикувана вчера, запасите от суров петрол в страната са нараснали с 16 млн. барела през миналата седмица – най-голямото увеличение от три години насам и значително над прогнозата за ръст от 1,5 млн. барела в анкета на Reuters.

