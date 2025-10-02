1 USD
1.66823 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$118,852.0
Последвайте ни
1 USD
1.66823 BGN
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$118,852.0
Свят Производител на три известни марки коли спира работа временно в европейски заводи

Производител на три известни марки коли спира работа временно в европейски заводи

bTV Бизнес екип

Спирането цели да се адаптира темпото на производство към „трудния“ европейски пазар

Автомобилният гигант Stellantis, чиито марки включват Jeep, Peugeot и Fiat, ще спре временно производството в няколко европейски завода заради забавени продажби, съобщи компанията, цитирана от Reuters.

Заводът в Мюлуз, североизточна Франция, ще бъде затворен от 27 октомври до 2 ноември. Мярката ще засегне около 2000 от общо 4700 служители и обхваща производството на два модела Peugeot – 308 и 408, както и DS7 от марката DS. 

Meta ще следи разговорите ви с AI чатбота, за да ви продава повече

Компанията уточни, че спирането цели да се адаптира темпото на производство към „трудния“ европейски пазар и да се управляват наличностите по най-ефективния начин преди края на годината.

Stellantis вече беше съобщила, че от края на септември планира временно да спре производството и в заводите си край Париж и в Помиляно д'Арко, близо до Неапол, за срок до три седмици поради слабото търсене.

След 35 години стабилно производство: Русия започна ударно да внася бензин

Stellantis не е единственият европейски производител в затруднение: в петък Volkswagen понижи прогнозите си за 2025 г., докато се подготвя да съкрати 35 000 работни места в Германия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата