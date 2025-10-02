Производител на три известни марки коли спира работа временно в европейски заводи

Опасни ли са последиците от новата атака над саркофага на АЕЦ "Чернобил"?
Руски обстрел вчера прекъсна захранването на защитното съоръжение
Спирането цели да се адаптира темпото на производство към „трудния“ европейски пазар
Автомобилният гигант Stellantis, чиито марки включват Jeep, Peugeot и Fiat, ще спре временно производството в няколко европейски завода заради забавени продажби, съобщи компанията, цитирана от Reuters.
Заводът в Мюлуз, североизточна Франция, ще бъде затворен от 27 октомври до 2 ноември. Мярката ще засегне около 2000 от общо 4700 служители и обхваща производството на два модела Peugeot – 308 и 408, както и DS7 от марката DS.
Компанията уточни, че спирането цели да се адаптира темпото на производство към „трудния“ европейски пазар и да се управляват наличностите по най-ефективния начин преди края на годината.
Stellantis вече беше съобщила, че от края на септември планира временно да спре производството и в заводите си край Париж и в Помиляно д'Арко, близо до Неапол, за срок до три седмици поради слабото търсене.
Stellantis не е единственият европейски производител в затруднение: в петък Volkswagen понижи прогнозите си за 2025 г., докато се подготвя да съкрати 35 000 работни места в Германия.
