Продажбите на Tesla надминаха очакванията на анализаторите

Европа остана слаб пазар за компанията

Продажбите на Tesla за третото тримесечие надминаха прогнозите на анализаторите, като увеличеното търсене в САЩ преди изтичането на федералния данъчен кредит за покупка на електромобили компенсира по-слабите продажби в Европа, предаде Reuters.

Компанията отчете 497 099 доставени автомобила за периода юли-септември, което е със 7,4 на сто повече спрямо година по-рано. Анализаторските прогнози, цитирани от Visible Alpha, бяха за около 443 900 автомобила.

В САЩ интересът бе стимулиран от данъчния кредит в размер на 7500 щатски долара, чийто срок изтече на 30 септември. Tesla предлагаше и отстъпки, и преференциални условия за лизинг, за да насърчи продажбите.

В Китай компанията започна през септември доставките на новия шестместен модел Model Y L с удължена база, насочен към семейните клиенти. Европа обаче остана слаб пазар - през август продажбите в ЕС и Обединеното кралство намаляха с 22,5 на сто на годишна база, като пазарният дял спадна до 1,5 на сто, показват данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители, предаде БТА.

За цялата 2025 г. прогнозите са за около 1,61 млн. доставки - с около 10 на сто по-малко спрямо 2024 г., показват данни на Visible Alpha.

Компанията съобщи също, че е започната пилотна услуга за роботаксита в Остин, щата Тексас, от юни, с около дузина превозни средства, избрана група пътници и множество ограничения, сред които присъствие на монитор за безопасност на предната пътническа седалка. Засега ефектът й върху финансовите резултати се очаква да бъде ограничен.

Акциите на компанията поскъпнаха с повече от 1 процент в предборсовата сесия след публикуването на данните за продажбите.