Български бранд за шоколад стъпи на японския пазар

Компанията изнася своите шоколадови изделия в 8 страни

Българският бранд за шоколад Casa Kakau успя да се позиционира на японския пазар. Това съобщи неговия основател Иван Илчев в LinkedIn.

„Щастлив съм да споделя, че с настъпването на новта 2026 г. се сбъдна една моя малка мечта - да започнем да продаваме на японския пазар. Място известно в цял свят с педантичността и безкомпромисния контрол на качеството. Горд съм, че нашата марка Casa Kakau успя да покрие всички и вече с гордост сме позиционирани като "шоколад от Република България" в Япония!“, пише Иван.

Снимка: UPEPO

UPEPO е японски онлайн магазин за натурални продукти от цял свят. Мисията им е да създадат „глобален цикъл на „щастие“ чрез продуктите, които подбират. Главният купувач, Кунихиро Кобаяши, лично работи и общува с производители по целия свят, за да създава и открива автентични продукти с истинска стойност.

В уебсайта можем да видим, че шоколада се проддава за 1 944 йени.

Началото на Casa Kakau

Снимка: Casa Kakau

Историята на компанията започва през 2016 г., когато една млада двойка - Иван и Ивалина Илчеви решава да създаде домашни шоколадови бонбони от какаови зърна за своя син, който страда от алергия към мляко.

Иван получава образованието си в чужбина – първо завършва международен бизнес мениджмънт в Нидерландия, а след това придобива магистърска степен по бизнес администрация в Съединените щати. След като създава семейство и се ражда синът им, става ясно, че детето има тежка алергия към мляко.

С порастването на детето родителите все по-често се сблъскват с витрини, пълни с красиво опаковани и апетитни шоколади, които обаче синът им не може да опита. Това ги води до простото, но решаващо решение: „Нека направим шоколад, който нашето дете може да яде.“

Така двойката създава шоколад, който запазва наситения вкус на тъмния шоколад, обичан от тях още от младостта им, но е напълно без млечни съставки. Това се превръща в основата на шоколада Casa Kakau.

Днес Casa Kakau изнася своите шоколади за Австрия, България, Германия, Люксембург, Молдова, Полша, Румъния, Обединените арабски емирства и Съединените щати.

