Kaк митата на Тръмп вредят на индустрията за Хелоуин?

90% от артикулите за празника съдържат поне един компонент съдържат продукти от различни континенти

Хелоуин е един от най-пъстрите и очаквани празници в годината, особено за американската култура. Всяка година на 31 октомври улиците се изпълват с маскирани деца, зловещи украси и тиквени фенери, а атмосферата се зарежда с усещане за мистерия и забава. Макар че произлиза от келтския празник Самхейн, с времето Хелоуин придобива световна популярност. Стотици американски марки използват Хелоуин, за да внасят стоките си на европейския пазар, предава CNN.

Складът на Крис Зефро в Санта Круз e пълен с латексови маски, декори от филма „Saw“ и зомби игри, отразяващи дълбоката му страст към жанра на ужасите. „Хорърът не е просто Хелоуин – това е начин на живот“, казва Зефро пред CNN. Но финансовата реалност за неговия бизнес става все по-мрачна от момента, в който администрацията на Тръмп започва търговски сблъсък с Китай през пролетта.

Компанията му, Trick or Treat Studios, създава и внася продукти, продавани на над 10 000 търговци по света – като 65% от тях са базирани в САЩ. През текущата година, Зефро е платил над 800 000 долара под формата на мита. Според Асоциацията за Хелоуин и костюми, около 90% от артикулите за празника съдържат поне един компонент, произведен в чужбина, основно в Китай. Това доведе до съкращаване на 15 служители – нещо, което Зефро нарича един от най-тежките моменти в живота си.

Когато Тръмп увеличава митата върху китайски стоки от около 20% на 145% през април (преди да ги намали до 30% през май), редица поръчки са временно спрени, тъй като разходите за внос стават прекомерни. Това води до по-ограничени доставки за Хелоуин и до по-високи цени. По данни на Националната федерация за търговия на дребно (NRF), очакванията са купувачите да похарчат рекордни $114,45 на човек – с $11 повече от миналата година.

Зефро поема 60–70% от допълнителните разходи, но част от тях все пак се прехвърля на търговците, като Райън Голдман от Phantom Halloween. Голдман се стреми да запази детските костюми на достъпни нива, но признава, че тези за възрастни ще поскъпнат с между 5 и 10 долара. Цените на продукти, произведени извън Китай остават сравнително стабилни, но някои артикули въобще не се внасят тази година поради високата цена. Голдман не е поръчал големи и сложни декори като аниматроничния „Cagey the Clown“ от миналата година, който днес би струвал почти 600 долара – с над 200 повече. Зефро също е спрял някои продуктови линии, като фигурки в мащаб 1/6, които са станали нерентабилни при новите мита.

От Асоциацията за Хелоуин и костюми коментират, че натискът от митата е особено силен за по-малките производители, които нямат възможности да преместят производството си или да поемат допълнителните разходи. Според Зефро, мнозина разчитат на чуждестранни фабрики именно защото в САЩ разходите и регулациите са твърде високи. Той смята, че вместо наказателни мита, правителството трябва да създаде стимули за местно производство.

