Италия предлага 5% праг за предпазните клаузи в споразумението с Меркосур

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Получили сте фалшиво евро? Ето какво да правите
Какви са наказанията в България за фалшификация?
Според предвидения механизъм търговското споразумение може да бъде временно суспендирано
Италия настоява за по-строг праг за временно спиране на вноса по планираното търговско споразумение между ЕС и Меркосур, заяви министърът на земеделието Франческо Лолобриджида в интервю за финансовия всекидневник Il Sole 24 Ore, публикувано в четвъртък, преди предстоящото гласуване в Европейския съюз по договора с южноамериканския блок.
Позицията на Рим може да се окаже решаваща, съобщава Ройтерс, цитира БНР. В разговора си с изданието Лолобриджида подчерта, че Италия настоява да бъде понижен прагът, при който се активират предпазните клаузи в споразумението, като той бъде намален до 5% спрямо заложените в момента 8%.
Според предвидения механизъм търговското споразумение може да бъде временно суспендирано, ако вносът от Латинска Америка надхвърли този процент или ако цените на европейските селскостопански продукти се понижат с повече от същия размер. „Искаме този праг от 8% да бъде свален до 5% и смятаме, че има условия това да бъде постигнато“, заяви италианският министър.
Лолобриджида допълни, че италианските дипломати извършват последни технически и политически проверки, след като Рим е получил първоначални уверения за реципрочност по отношение на стандартите за безопасност на храните – тема, която Италия поставя от дълго време. Страната настоява селскостопанските продукти, внасяни в ЕС, да отговарят на същите изисквания, каквито се прилагат към европейските производители.
„Стигнахме до последната миля“, отбеляза той, като добави, че държавите членки на ЕС ще обсъдят постигнатия напредък на среща в петък на Комитета на постоянните представители (КОРПЕР), помощен орган към Съвета на Европейския съюз.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Какви са наказанията в България за фалшификация?
Компанията изнася своите шоколадови изделия в 8 страни
Ключовото събитие за годината е било хакерската атака срещу Bybit