Бихте ли играли видеоигри за 100 долара на час? Илон Мъск има работа за вас

Компанията xAI на Илон Мъск се присъединява към конкуренти като Meta Platforms и Google в разработването на системи с изкуствен интелект, които могат да проектират физическа среда, което би означавало и разработване на видеоигри с изкуствен интелект, съобщава Financial Times.

xAI, която разработи чатбота Grok AI, нае изследователи от Nvidia през лятото, за да разработят така наречените световни модели. Те изучават реалния свят чрез видеоклипове и данни за роботи и биха могли да представляват следващото поколение изкуствен интелект, което надхвърля текстовите съобщения, типични за моделите с големи езици (LLM), които са в основата на Grok и ChatGPT.

xAI планира да използва разработените модели за приложения за видеоигри, където биха могли да генерират интерактивни 3D среди. Те биха могли да бъдат използвани и за системи с изкуствен интелект в роботи, каза един от източниците.

В публикация в X, Мъск заяви, че стартъпът ще пусне игра, задвижвана от изкуствен интелект, до края на следващата година. Във вторник компанията пусна актуализиран и безплатен AI модел за генериране на изображения и видеоклипове, същата седмица, в която конкурентът OpenAI направи това със своя инструмент Sora 2.

За изучаване на видеоигри до 100 долара на час

xAI обявява свободни работни места за технически персонал в областта на генерирането на изображения и видео. Заплатите варират от 144 000 до 180 000 долара годишно.

Те също така имат свободна позиция за „учител по видеоигри“, който би учил Грок как да разработва видеоигри и би позволил на потребителите да изследват дизайна на видеоигри с помощта на изкуствен интелект. Позицията предлага между 45 и 100 долара на час.

Meta Platforms, собственикът на Facebook и Instagram, и Google, собственикът на най-голямата онлайн търсачка, също се опитват да разработят подобни системи. Но те са изправени пред значителни предизвикателства, тъй като получаването на достатъчно данни за симулиране на реални светове е сложно и скъпо, пише FT.

Вместо Microsoft - Macrohard

Наскоро компанията xAI разкри гигантски надпис Macrohard на покрива на център за данни в американския град Мемфис, а Мъск заяви, че „целта е да се създаде компания, която може да прави всичко, освен директно да произвежда физически обекти“.

„Като се има предвид, че софтуерни компании като Microsoft не произвеждат сами физически хардуер, би трябвало да е възможно той да бъде напълно симулиран с изкуствен интелект“, пише Мъск в X.

