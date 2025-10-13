1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Последвайте ни
1 USD
1.69072 BGN
Петрол
63.55 $/барел
Bitcoin
$114,944.0
Свят Бихте ли играли видеоигри за 100 долара на час? Илон Мъск има работа за вас

Бихте ли играли видеоигри за 100 долара на час? Илон Мъск има работа за вас

Свят

bTV Бизнес екип

Заплатата може да доснигне до 180 000 долара на година

Компанията xAI на Илон Мъск се присъединява към конкуренти като Meta Platforms и Google в разработването на системи с изкуствен интелект, които могат да проектират физическа среда, което би означавало и разработване на видеоигри с изкуствен интелект, съобщава Financial Times.

xAI, която разработи чатбота Grok AI, нае изследователи от Nvidia през лятото, за да разработят така наречените световни модели. Те изучават реалния свят чрез видеоклипове и данни за роботи и биха могли да представляват следващото поколение изкуствен интелект, което надхвърля текстовите съобщения, типични за моделите с големи езици (LLM), които са в основата на Grok и ChatGPT.

xAI планира да използва разработените модели за приложения за видеоигри, където биха могли да генерират интерактивни 3D среди. Те биха могли да бъдат използвани и за системи с изкуствен интелект в роботи, каза един от източниците.

В публикация в X, Мъск заяви, че стартъпът ще пусне игра, задвижвана от изкуствен интелект, до края на следващата година. Във вторник компанията пусна актуализиран и безплатен AI модел за генериране на изображения и видеоклипове, същата седмица, в която конкурентът OpenAI направи това със своя инструмент Sora 2.

За изучаване на видеоигри до 100 долара на час

Снимка: Getty Images

xAI обявява свободни работни места за технически персонал в областта на генерирането на изображения и видео. Заплатите варират от 144 000 до 180 000 долара годишно.

Те също така имат свободна позиция за „учител по видеоигри“, който би учил Грок как да разработва видеоигри и би позволил на потребителите да изследват дизайна на видеоигри с помощта на изкуствен интелект. Позицията предлага между 45 и 100 долара на час.

Meta Platforms, собственикът на Facebook и Instagram, и Google, собственикът на най-голямата онлайн търсачка, също се опитват да разработят подобни системи. Но те са изправени пред значителни предизвикателства, тъй като получаването на достатъчно данни за симулиране на реални светове е сложно и скъпо, пише FT.

Богатството на Мъск: Какво може да си купите с 500 млрд. долара?

Вместо Microsoft - Macrohard

Наскоро компанията xAI разкри гигантски надпис Macrohard на покрива на център за данни в американския град Мемфис, а Мъск заяви, че „целта е да се създаде компания, която може да прави всичко, освен директно да произвежда физически обекти“.

„Като се има предвид, че софтуерни компании като Microsoft не произвеждат сами физически хардуер, би трябвало да е възможно той да бъде напълно симулиран с изкуствен интелект“, пише Мъск в X.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата