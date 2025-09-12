Продажбите на електромобили са нараснали с 15%, Китай забавя темпото

Август е рекорден месец за местните автомобилни производители в Китай

Глобалните продажби на изцяло електрически и plug-in хибридни автомобили нараснаха с 15% през август спрямо същия месец миналата година, съобщи Reuters. Това е най-бавният ръст от януари насам и отразява по-трудната пазарна среда.

Ръстът на продажбите в Китай, който през първата половина на годината достига средно 36% на месец, се забави до едва 6% през август. Въпреки това се очаква продажбите на китайския пазар да останат силни през четвъртото тримесечие, тъй като са осигурени нови средства по схемите за субсидиране на покупките в един обичайното силен сезон за продажбите, посочва Чарлз Лестър, мениджър на отдела за анализ на данни в Rho Motion.

Китай е най-големият автомобилен пазар в света и формира повече от половината от глобални продажби на електромобили, включително изцяло електрически и plug-in хибриди. Въпреки това общият ръст на продажбите на автомобили в страната през август е най-слабият за последните седем месеца.

В същото време август се оказа рекорден месец за местните производители Geely, Xpeng и Nio, което показва, че по-малките конкуренти увеличават пазарния си дял в Китай.

Слабият растеж в Китай беше частично компенсиран от други пазари. В САЩ търсенето се увеличи, а Европа отчете повишение, благодарение на стимули, насочени към ускоряване на декарбонизацията.

Според данните на Rho Motion глобалните продажби на електромобили и plug-in хибриди са достигнали 1,7 милиона единици през август. Продажбите в Китай са 1,1 милиона, в Европа – около 283 453, а в Северна Америка – 201 255. В останалата част от света се отчита ръст от 56% до над 144 000 автомобила.

„В САЩ очакваме рекордни продажби през август, последвани от още един силен месец през септември. След това вероятно ще последва спад. BYD все още държи значителен пазарен дял, но вече усеща натиска от другите производители“, коментира Чарлз Лестър.

