Брад Пит навърши 62: Кои са най-скъпоплатените му роли?

Първият му хонорар е 38 долара

Брат Пит определено е един от най-известните актьори на световната сцена. Кариерата му започва скромно със заплащане от едва 38 долара на ден като статист в „По-малко от нулата“. Скоро след това роли като тази в „Телма и Луиз“ се превръщат в трамплин към бързо развиваща се и успешна кариера. През 90-те години Пит вече получава значително по-високи хонорари, включително 4 милиона долара за „Седем“ и над 10 милиона долара за „Спящи“, което бележи утвърждаването му като водещ актьор.

Истинското му изкачване на върха идва с поредица от големи хитове като „Боен клуб“, „Оушънс Елевен“ и „Влак-куршум“. Тези проекти не само му носят внушителни заплати, но и отразяват влиянието му върху филмовата индустрия.

Сред най-добре платените му роли е Тайлър Дърдън в „Боен клуб“ (1999), за която получава 17,5 милиона долара. Въпреки първоначално противоречивите реакции, филмът реализира над 100 милиона долара в световен мащаб и се превръща в култова класика със силно влияние върху поп културата. Със същия хонорар Пит влиза в образа на Ахил в „Троя“ (2004) – роля, изискваща сериозна физическа трансформация и пълна отдаденост, а филмът достига внушителните 497 милиона долара приходи, пише Finance Monthly.

Следват още по-високи възнаграждения: 20 милиона долара за Джон Смит в „Мистър и мисис Смит“ (2005), който печели 487 милиона долара и се запомня както с екшъна, така и с екранната химия между Пит и Анджелина Джоли; 20 милиона долара за ролята на Калинката във „Влак-куршум“ (2022), донесъл над 239 милиона долара; и 30 милиона долара за харизматичния Ръсти Райън в „Оушън единайсет“ (2001). Най-високият му хонорар засега е за „Формула 1“ (2025), където като Сони Хейс Пит ще получи около 30 милиона долара в продукция с бюджет от 300 милиона долара, режисирана от Джоузеф Косински.

Филмът се превърна в най-касовото заглавие с Брад Пит в главна роля, задминавайки дори „Световна война Z“. Успехът му е още по-впечатляващ, като се има предвид дългогодишното проклятие на филмите, свързани с Формула 1, които досега рядко успяваха да достигнат до масовата публика. Вътрешният бокс офис в САЩ възлиза на 175,7 милиона долара, а международните пазари добавят внушителните 382,2 милиона. Само в Китай продукцията е генерирала 56,1 милиона – сума, която рязко контрастира със скромните 8,9 милиона на „Супермен“ в същата страна.

„Формула 1: Филмът“ представлява също така ключов пробив за Apple Original Films, които до този момент имаха трудности да се наложат в традиционните киносалони. Apple си партнира с Warner Bros. за дистрибуцията, тъй като няма собствена киноверига, и изборът изглежда се оказа печеливш. Филмът се възползва от широката дистрибуция, силна маркетингова кампания и стратегия, която заложи изцяло на традиционното киноразпространение, вместо на стрийминг платформата Apple TV+.

