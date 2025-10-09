Продават регистрационен номер с два знака за над 1 млн. лева

Това е „изключителна възможност за колекционери да придадат моментална идентичност на автомобила си“

За шофьорите, които искат да направят впечатление, малко неща са по-популярни от покупката на изключително скъп регистрационен номер. За някои това е начин да покажат своето или семейното име, да се пошегуват или да популяризират бизнеса си. За други това е луксозна придобивка, която отразява богатство и статус, подобно на редки произведения на изкуството, скъпи вина или ексклузивни часовници.

Един регистрационен номер обаче се очаква да надмине всички рекорди във Великобритания. Номер със знаците 1F ще бъде предложен на търг в Лондон на 1 ноември с ориентировъчна цена между 800 000 и 1,2 милиона паунда (приблизително 1,8 милиона до 2,7 милиона лева), съобщи аукционната къща RM Sotheby's. Номерът е първоначално регистриран през 1957 г. в района на Есекс и по-късно е използван за редица екзотични автомобили, включително Ferrari 812 GTS на стойност 300 000 паунда.

Специалистите на търга посочват, че това е „изключителна възможност за колекционери да придадат моментална идентичност на автомобила си“. Ако се продаде за горната граница на ориентировъчната цена, 1F ще удвои текущия рекорд за най-скъпа регистрационна табела във Великобритания, който е почти 520 000 паунда.

Продажбата на персонализирани табели се оказва доходоносен бизнес – DVLA отчита приходи от около 260 милиона паунда годишно, а пазарът на частни табели се оценява на около 2 милиарда паунда. Най-търсените комбинации са тези с една буква и една цифра, като 1F, които често се разглеждат и като инвестиция.

