×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.168 BGN
Петрол
111.12 $/барел
Bitcoin
$77,265.6
Последвайте ни
Свят Продават Кулата на Галилей във Флоренция

Продават Кулата на Галилей във Флоренция

Свят

bTV Бизнес екип

Имотът е собственост на американски предприемач

Историческа резиденция във Флоренция, свързвана с Галилео Галилей, е обявена за продажба на цена от 12,5 милиона евро, съобщи АПА.

По данни на брокерската компания Lionard Luxury Real Estate имотът включва кула, за която се смята, че е била използвана от учения за астрономически наблюдения в началото на XVII век. В близост до сградата се е намирал и домът, в който е живял Галилей. Възпоменателна плоча отбелязва, че от това място той е правил свои наблюдения, довели до изводите му за движението на Земята.

Резиденцията разполага с 642 кв. метра жилищна площ и градина, която е приблизително 330 кв. метра, подходяща за събития с до 120 гости. Кулата има две тераси, едната от които предлага 360-градусова панорамна гледка към града - от катедралата до форта „Белведере“, а в близост са и градините „Боболи“.

Имотът е собственост на американски предприемач, който го е използвал като семейна резиденция. По неофициална информация вече има засилен интерес от потенциални купувачи.

Триетажната сграда съчетава исторически елементи със съвременно оборудване. На приземния етаж са разположени дневна с излаз към градината, фитнес зона и кухня с просторна веранда. Първият етаж включва представителни помещения и допълнителна кухня, а на втория се намират основна спалня с две бани и кабинет, пише още АПА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата