Европейска държава обмисля затваряне на откритите тераси на заведения и хотели

При температури 40°C престоят на сянка изглежда приятен, но за обслужващия персонал условията са изключително натоварващи

Испания се опитва да се справи с екстремни горещи вълни, а синдикатите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството настояват за по-сериозна защита на работещите. Престоят на тераса на ресторант или бар е традиционно лятно удоволствие в Испания, но тази година е възможно да настъпят промени в правилата, предава Еuronews.

В тази връзка заведенията може да бъдат принудени да прекратяват обслужването на открито, когато температурите достигнат най-високите си стойности. На фона на все по-честите екстремни температури, наводнения и други метеорологични явления, скорошна актуализация на националната трудова рамка за сектора поставя климатичните условия в центъра. Основна промяна въвежда мерки за защита на здравето и безопасността на служителите по време на горещини, наводнения и обилни снеговалежи.

Новите правила влизат в сила при издаване на оранжеви или червени предупреждения от Държавната метеорологична агенция. При екстремни горещини ресторантите, баровете и кафенетата трябва да ограничат обслужването на открито или да затворят терасите си, ако не разполагат с достатъчна сянка или охлаждащи системи. В същото време се подчертава, че затварянето е крайна мярка, като първо се препоръчват промени в смените, графиците и повече почивки за хидратация и отдих. Нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоби, достигащи над 50 000 евро.

За туристите това лято тези разпоредби означават, че ще трябва да се съобразят с новите условия. При температури от около 40°C престоят на сенчеста тераса може да изглежда приятен, но за обслужващия персонал условията са изключително натоварващи. Затова е възможно обслужването на открито да бъде спирано в най-горещите часове, докато вътрешните пространства остават достъпни.

Ако планирате хранене на открито, по-добре е да го оставите за вечерните часове, когато терасите вероятно ще работят отново. Адаптирането към новия ритъм ще допринесе и за личния комфорт, тъй като през миналото лято температурите в някои части на страната достигнаха до 45°C – условия, които могат да бъдат силно изтощителни.

Междувременно испанското правителство работи по създаването на национална мрежа от климатични убежища, които да осигурят защита от засилващите се горещи вълни. Премиерът Педро Санчес подчерта, че сушите и жегите вече не са изключение, а все по-често явление, като в някои години горещините се превръщат в продължителен период от юни до август – новата реалност.