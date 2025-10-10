Бързата мода е причина за екологичните щети

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Бързата мода, продавана от търговци на дребно като Shein и Temu, води до свръхконсумация, сериозно натоварвайки околната среда, според данни на Евростат и онлайн платформата за данни Statista, цитирани от Ekathimerini.
През 2022 г. средната консумация на плат на човек в Европейския съюз е изисквала 323 квадратни метра земя и 523 килограма суровини, което е довело до емисии на 355 килограма въглероден диоксид.
Същите данни показват, че производството на памучна тениска изисква 2700 литра прясна вода. Това се равнява на количеството питейна вода, от което човек се нуждае за две години и половина.
В ЕС горските площи са намалели с 1,9% между 2018 и 2022 г., за разлика от Гърция, където намалението е достигнало 22% за същия период. Съответно, неизползваните и изоставени площи в ЕС са се увеличили с 8,1%, докато в Гърция са регистрирали трикратно увеличение, надхвърлящо 24%.
