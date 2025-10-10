1 USD
1.68446 BGN
Петрол
64.91 $/барел
Bitcoin
$121,490.0
Последвайте ни
ESG Бързата мода е причина за екологичните щети

Бързата мода е причина за екологичните щети

ESG

bTV Бизнес екип

В ЕС горските площи са намалели с 1,9%

Бързата мода, продавана от търговци на дребно като Shein и Temu, води до свръхконсумация, сериозно натоварвайки околната среда, според данни на Евростат и онлайн платформата за данни Statista, цитирани от Ekathimerini.

През 2022 г. средната консумация на плат на човек в Европейския съюз е изисквала 323 квадратни метра земя и 523 килограма суровини, което е довело до емисии на 355 килограма въглероден диоксид.

Снимка: Getty Images / iStock

Същите данни показват, че производството на памучна тениска изисква 2700 литра прясна вода. Това се равнява на количеството питейна вода, от което човек се нуждае за две години и половина.

В ЕС горските площи са намалели с 1,9% между 2018 и 2022 г., за разлика от Гърция, където намалението е достигнало 22% за същия период. Съответно, неизползваните и изоставени площи в ЕС са се увеличили с 8,1%, докато в Гърция са регистрирали трикратно увеличение, надхвърлящо 24%.

