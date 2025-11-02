Кои са най-скъпите дрехи на Ким Кардашиян?

Моделката често споделя кадри от визиите си в социалните мрежи

Ако името Ким Кардашиян означава нещо, то е лукс и изтънчен вкус. От риалити звездата до успешната бизнесдама и майка, тя непрекъснато увеличава състоянието си. С известността идва и вниманието към модата, и Кардашиян не пропуска да впечатлява.

Снимка: https://www.instagram.com

С милионите си последователи в Instagram, Кардашиян често споделя визиите си. Те често се снима в гардеробната си или качва кадри от пробни модели, за да включва феновете си в процеса на създаване на модата. Ето някои от най-скъпите дрехи, които Ким е носила, според The List.

Една от най-скъпите ѝ придобивки е чантата Hermes Birkin за 40 000 долара, подарена ѝ от Кание Уест през 2013 г. Чантата беше специално изрисувана на ръка от съвременния художник Джордж Кондо, което добави уникална стойност към вече изключително ценния предмет. Кондо е известен с творбите си, изложени в световни музеи като Уитни и Гугенхайм.

Снимка: Getty Images

Друг скъп тоалет бе носен по време на Седмицата на модата в Париж през 2020 г. – цял ансамбъл Balmain от латекс на стойност до 28 750 долара. Сакото беше 17 095 долара, бодито – 6 150, а клиновете – 2 750 долара. По-късно тя се появи и в други латексови визии на Balmain, включително ружово розова и блейзър за 19 850 долара.

Кардашиян притежава и лимитирани Yeezy, чиито цени достигат 90 000 долара. Сватбената ѝ рокля с Кание Уест от Givenchy Haute Couture на стойност около 500 000 долара, както и други емблематични тоалети на Alexander McQueen, Dior, Versace и Vivienne Westwood, подчертават колко високи са стандартите ѝ за мода. Други визии, като ансамбъла Vetements за посещението ѝ в Белия дом, струваха около 72 000 долара, а някои по-скромни PVC рокли на LaQuan Smith – около 600 долара, но все така стилни и впечатляващи.

В крайна сметка гардеробът на Ким Кардашиян е не само колекция от дрехи, а начин тя да демонстрира състоянието си.

