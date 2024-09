Това са 5-те думи, заради които новият шеф на Starbucks е нает

Той започна работа вчера, а очакванията към него са големи

Вчера беше първият работен ден на новия главен изпълнителен директор на Starbucks Брайън Никол, съобщава CNBC.

50-годишният изпълнителен директор поема поста на фона на бурни времена за кафе гиганта, който е изправен пред нарастващ натиск от страна на инвеститори активисти, усилия за синдикално обединение и слаби продажби в САЩ и Китай - двата най-големи пазара.

Никол има сериозен опит в преобразяването на проблемни компании: Като главен изпълнителен директор на Chipotle той помогна на веригата да се възстанови след скандала с хранителните заболявания и преведе ресторантите й през пандемията.

Никол обяснява голяма част от успеха си с един „клиширан“ кариерен съвет, който започва да следва през 20-те си години: „Вярвайте в себе си“.

„Знам, че е клише, но трябва да вярваш в себе си и да имаш смелостта да не се отказваш, когато отначало може да не ти върви“, казва Никол в речта си при откриването на учебната година през май 2024 г. в Университета Маями в Оксфорд, Охайо.

Никол обясни, че носи със себе си „изтъркан тефтер“, за да описва и проследява напредъка си към професионалните си цели. „Каквото и да е, което трябва да направите, за да се съсредоточите върху целта си, направете го и вярвайте, че можете да го направите“, добави той.

Доверието в интуицията и вярата в способността му да успее, казва Никол, са направили най-голямата крачка в кариерата му до този момент.

Самоуверената фраза от 5 думи, с която Никол бе нает за нов главен изпълнителен директор на Starbucks

Макар че опитът на Никол му помогна да влезе в ролята на главен изпълнителен директор на Starbucks, увереността му го отличи от другите кандидати, които веригата кафенета обмисляше за тази работа.

Никол използва пет думи по време на телефонно интервю с бившия председател на Starbucks Мелъди Хобсън, за да илюстрира своята увереност и готовност за работата.

„Когато разговарях с него, си спомням, че той каза: "I know what to do" („Aз знам какво да правя“) - каза Хобсън, която отстъпи на Никол поста си на председател на борда на Starbucks.

Хобсън продължи: „Той каза: „Това е бърза крачка в историята на тази компания. Това не е нещо, от което се страхувам“ и това беше нещо изключително окуражаващо за нашия борд.“

В новата си роля Никол ще получава основна заплата от 1,6 млн. долара годишно и ще пътува от дома си в Нюпорт Бийч, Калифорния, до централата на Starbucks в Сиатъл с корпоративен самолет.