Предлагат опростяване на финансовите правила в ЕС

Предлагат опростяване на финансовите правила в ЕС

Свят

bTV Бизнес екип

Целта е правилата да са по-лесни за разбиране и по-малко обременяващи за фирмите

Франция и Германия настоятелно призовават Европейската комисия да представи амбициозен "пакет за опростяване на финансовите услуги", който да направи правилата на ЕС по-лесни за разбиране и по-малко обременяващи за фирмите, показва писмо, видяно от агенция Ройтерс.

В писмото до еврокомисаря по финансовите услуги Мария Луис Албукеркек, германският министър на финансите Ларс Клингбайл и френският му колега Ролан Лескюр посочват няколко области, в които е възможно опростяване на законодателството на ЕС за финансовите услуги, като същевременно се гарантира финансова стабилност, предаде БНР.

Те твърдят, че селективните промени в бъдещото законодателство не са достатъчни и че ЕС трябва също така да опрости вече действащите правила, с цел укрепване на единния пазар на финансови услуги и подобряване на глобалната конкурентоспособност на европейските институции.

Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Сред конкретните отбелязани области в писмото се подчертава рационализирането на отчитането, така че трансакция на финансовия пазар да трябва да се отчита само веднъж, като се разчита на установени пазарни практики вместо на допълнително регулиране, отмяната на неизползваните делегирани правомощия и опростяването на киберотчитането.

Криптоборса по погрешка преведе биткойни за 44 млрд. долара

Френският и германският министри добавят в писмото, че подготвят информация относно банковото регулиране, която ще споделят с комисията своевременно.

