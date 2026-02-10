Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия десетгодишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж 11 февруари 2036 година и годишен лихвен купон от 3,50 процента. Това съобщават от министерството на страницата си в интернет.

На проведения вчера аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,84 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки, информират от МФ.

За проведения аукцион за продажба на част от емисия BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. информират също от БНБ на страницата си в интернет.

Това е трети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, показва справка в сайта на БНБ, цитирана от на БТА. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро.