БГ Бизнес Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

Министерството на финансите пласира ДЦК за 150 млн. евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия десетгодишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж 11 февруари 2036 година и годишен лихвен купон от 3,50 процента. Това съобщават от министерството на страницата си в интернет. 

На проведения вчера аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,84 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки, информират от МФ.

Кога ще има истинска ценова корекция на имотния пазар у нас?

За проведения аукцион за продажба на част от емисия BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. информират също от БНБ на страницата си в интернет.

Ивайло Калушев купува хижа „Петрохан“ за 49 084 евро

Това е трети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, показва справка в сайта на БНБ, цитирана от на БТА. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

