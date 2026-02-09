Криптоборса по погрешка преведе биткойни за 44 млрд. долара

От борсата поднесоха извинения за допуснатата грешка, станала в петък

Южнокорейската криптоборса "Bithumb" съобщи, че по невнимание е изпратила биткойни на стойност над 40 млрд. долара до свои клиенти под формата на промоционални награди. Инцидентът е довел до рязък спад в цената на криптовалутата на платформата, цитира БТА.

От борсата поднесоха извинения за допуснатата грешка, станала в петък, като уточниха, че са успели да възстановят 99,7% от общо 620 000 биткойна, чиято стойност по текущи цени възлиза на приблизително 44 млрд. долара. Компанията е реагирала бързо, като в рамките на 35 минути след погрешното разпращане е ограничила функциите за търговия и теглене на средства за 695 засегнати потребители.

Снимка: iStock

Първоначално борсата е планирала да разпредели парични награди от по 2000 южнокорейски вона (около 1,40 щатски долара) или повече на потребител, като част от промоционална кампания. Вместо това, поради техническа грешка, клиентите са получили поне по 2000 биткойна всеки, сочат медийни публикации. От „Битхъмб“ подчертават в официално изявление, че инцидентът не е резултат от външна хакерска атака или пробив в сигурността и че няма нарушения в системите или управлението на клиентските активи.

Междувременно финансовите регулатори на Южна Корея, включително Комисията за финансови услуги, заявиха, че случаят е разкрил рисковете и уязвимостите, свързани с виртуалните активи. След извънредно заседание те обявиха, че ще извършат проверки на място в „Bithumb“ и други криптоборси при установяване на нередности. След инцидента цената на биткойна временно спадна с 17% до 81,1 млн. вона, а по-късно се възстанови до 104,5 млн. вона.

