Европейска държава има повече злато от ЕЦБ

Целите на банката са да достигне 700 тона злато

Националната банка на Полша (НБП) увеличи златните си резерви до около 550 тона, оценени на над 63 милиарда евро. Президентът на НБП, проф. Адам Глапински, подчертава, че златото има специално място в структурата на резервите, тъй като е свободно от кредитен риск, независимо от паричната политика на други държави и устойчиво на финансови сътресения.

Снимка: iStock

Целите на банката са да достигне 700 тона злато с обща стойност на резервите около 400 милиарда злоти (приблизително 94 милиарда евро). До края на 2025 г. златото вече представляваше 28,22% от валутните резерви на Полша, което е значително увеличение спрямо 16,86% през 2024 г., и една от най-бързите промени в структурата на резервите сред централните банки в света. Основните покупки са извършени в последните месеци на 2025 г., в условия на повишена пазарна нестабилност и геополитическо напрежение, предава Еuronews.

По инициатива на Глапински управителният съвет на НБП реши да увеличи стратегическия дял на златото, като планира резолюция за достигане на 700 тона кюлчета. Анализите на Световния златен съвет показват, че 2025 г. е белязана от глобална тенденция централните банки да натрупват злато като стратегическо средство за защита срещу валутни и финансови кризи, като 95% от анкетираните очакват увеличаване на запасите през следващата година.

Снимка: iStock

Централните банки инвестират в злато главно заради независимостта му от паричната политика и кредитния риск, както и за диверсификация на активите и намаляване на дела на долара и други валути. Някои страни като Китай и Русия често не разкриват напълно своите покупки, което се интерпретира от пазарни наблюдатели като подготовка за алтернативен паричен модел, в който златото играе значително по-голяма роля.

На този фон златните резерви на Полша вече надминават тези на Европейската централна банка (ЕЦБ), които възлизат на около 506,5 тона, като НБП държи 550 тона. Това укрепва позицията на Полша в европейската финансова архитектура, макар критиците да посочват, че инвестициите в злато не генерират текущ доход и средствата биха могли да бъдат вложени в облигации или други активи с лихвен доход. Покупките на НБП се случват при рекордни цени на златото, като прогнози за 2026 г. поставят цената между 4150 и 5300 долара за унция според различни финансови институции.

