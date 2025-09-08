1 USD
БГ Бизнес Кои български традиции за привличане на пари се спазват и до днес?

Кои български традиции за привличане на пари се спазват и до днес?

Стефани Боова

Коледа, Великден или празнична сватба - обичаите присъстват от хилядолетия в българското ежедневие

В българската култура богатството и благополучието отдавна са свързани не само с труд и упоритост, но и с редица традиции и обичаи, предавани от поколение на поколение. От новогодишните обичаи до пролетните ритуали, тези народни практики съхраняват духа на миналото и вдъхват надежда и вяра в по-добро бъдеще. Ето най-популярните български традиции, които целят да донесат материално благоденствие и късмет.

Снимка: Ладислав Цветков

Нова година

На Нова година в България е традиция да се поставят монети в джоба или портмонето, за да се привлече финансов успех през идната година. Една от най-популярните традиции около Колаеда е да се слага монета и в празничната питка, а който я намери го очакват финанси успехи през цялата година. Някои хора слагат и паричка под масата или в пуканките, вярвайки, че това ще донесе късмет и богатство. Съществува и обичай да се поставя монета в дома, за да започне годината с просперитет.

Коледуване 

Коледуването е важна част от българските коледни празници. Дружините на коледарите обикалят къщите, пеят песни и благославят домакините. В замяна получават дарове, включително пари, които символизират пожелания за плодородие и благоденствие през новата година.

Сурвакане

На Сурва (1 януари) деца и възрастни сурвакат със специално приготвени пръчки, наречени сурвачки. Те благославят домакините за здраве, плодородие и богатство. В замяна получават лакомства или пари, които символизират благополучие през годината.

Снимка: Личен архив: НЧ „Светлина 1922г.“ Киреево

Лазаруване

Лазаруването е традиция, свързана с пролетта и подготовката за Великден. Младите момичета, наречени лазарки, обикалят къщите, пеят песни и благославят домакините. Тогава хората мохат да им дадат пари, за собственото си и тяхното финансово благополучие. 

Петковден

Петковден (14 октомври) е празник, посветен на преподобната Петка Търновска. На този ден се правят курбани, сборове и служби за здраве и благополучие. В някои райони на България се вярва, че молитвите и даровете на този ден могат да донесат финансово благополучие през годината.

Венец с монети

На сватби и други празници в България се правят венци или гирлянди с монети. Те символизират благосъстояние и просперитет. Съществува вярване, че поставянето на монети в дома или на тялото може да привлече богатство и успех.

