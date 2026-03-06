Португалия продава два пъти повече дронове на Украйна, отколкото някога е продавала на Русия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
София Тех Парк иска да бъде включен като ускорител от мрежата DIANA на НАТО
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Растежът се ускори рязко през 2025 г.
Износът на дронове от Португалия за Украйна се е увеличил рязко от началото на пълномащабното нахлуване в страната от страна на Русия. Португалия сега продава повече дронове на Украйна, отколкото някога е продавала на Русия и разликата расте бързо.
Според Jornal Economico приходите от продажби на дронове за Украйна са възлизали на 4 милиона евро през 2022 г., годината, в която избухна конфликтът, като са се увеличили до 23 милиона евро през 2023 г. и 33 милиона евро през 2024 г.
Растежът се ускори рязко през 2025 г., като приходите достигнаха 87,3 милиона евро. Най-големият португалски износител на дронове за Украйна е Tekever, компания със седалище в Калдас да Райня. Ръстът промени по-широките търговски отношения на Португалия, съобщава Euronews.
Украйна се изкачи от 75-то на 36-то място в класацията на експортните дестинации на Португалия между 2019 и 2025 г., докато Русия падна от 34-то на 50-то място за същия период - спад, надминат сред 100-те най-добри дестинации само от Куба, която падна с 20 места, и Сирия, която падна с 19. Преди войната португалският износ за Украйна беше от пет до десет пъти по-нисък от продажбите за Русия.
До 2023 и 2024 г. тази разлика се е стеснила до около 10%, а до 2025 г. украинските покупки са изпреварили тези за Русия, като са удвоили тези.
Като цяло украинските покупки от Португалия са скочили със 110%, което прави Украйна една от малкото страни в 100-те най-добри експортни дестинации, които са регистрирали двуцифрен или трицифрен растеж.
Тенденцията може да бъде допълнително засилена от споразумение, подписано през декември между Португалия и Украйна за съвместно производство на подводни дронове.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Това ще открие нови възможности на българските иноватори
Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари