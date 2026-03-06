Португалия продава два пъти повече дронове на Украйна, отколкото някога е продавала на Русия

Растежът се ускори рязко през 2025 г.

Износът на дронове от Португалия за Украйна се е увеличил рязко от началото на пълномащабното нахлуване в страната от страна на Русия. Португалия сега продава повече дронове на Украйна, отколкото някога е продавала на Русия и разликата расте бързо.

Според Jornal Economico приходите от продажби на дронове за Украйна са възлизали на 4 милиона евро през 2022 г., годината, в която избухна конфликтът, като са се увеличили до 23 милиона евро през 2023 г. и 33 милиона евро през 2024 г.

Растежът се ускори рязко през 2025 г., като приходите достигнаха 87,3 милиона евро. Най-големият португалски износител на дронове за Украйна е Tekever, компания със седалище в Калдас да Райня. Ръстът промени по-широките търговски отношения на Португалия, съобщава Euronews.

Украйна се изкачи от 75-то на 36-то място в класацията на експортните дестинации на Португалия между 2019 и 2025 г., докато Русия падна от 34-то на 50-то място за същия период - спад, надминат сред 100-те най-добри дестинации само от Куба, която падна с 20 места, и Сирия, която падна с 19. Преди войната португалският износ за Украйна беше от пет до десет пъти по-нисък от продажбите за Русия.

До 2023 и 2024 г. тази разлика се е стеснила до около 10%, а до 2025 г. украинските покупки са изпреварили тези за Русия, като са удвоили тези.

Като цяло украинските покупки от Португалия са скочили със 110%, което прави Украйна една от малкото страни в 100-те най-добри експортни дестинации, които са регистрирали двуцифрен или трицифрен растеж.

Тенденцията може да бъде допълнително засилена от споразумение, подписано през декември между Португалия и Украйна за съвместно производство на подводни дронове.

